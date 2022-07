Juan Vidal le responde a Cynthia Klitbo

Agencia México

Juan Vidal quedó eliminado de ‘La Casa de los Famosos’, por lo que apenas está recibiendo información de todo lo que sucedió en el medio artístico durante su estancia en el reality show.

Debido a que hace semanas Rey Grupero filtró audios de Juan hablándole mal a Cynthia Klitbo, provocando una gran polémica y a la postre una denuncia ante las autoridades por parte de la actriz contra el actor por presunta violencia psicológica, además de exigirle el pago de un dinero que le prestó, ahora Vidal se pronunció al respecto.

“Siempre lo he hecho (si tengo una deuda la pago), siempre lo he pagado, mi nombre está limpio, lo que empezó como un modo de apoyo, de pareja, de ‘somos uno’, de ‘no te preocupes’, tomé la ayuda en un momento donde yo sabía que empezaba proyecto, más no sabía en qué fecha y tuve unos pendientes con mi hija que tiene 5 años”, explicó el artista en una entrevista para el programa La Mesa Caliente.

De acuerdo con la versión del dominicano, él dejó todo coordinado con su equipo para que la actriz recibiera el dinero; sin embargo, argumenta que ella no lo permitió.

“Acepto la ayuda y todo estaba coordinado con mi asistente y mi oficina para que a ella se le entregara el dinero. Ella me prestó a mí una parte en pesos mexicanos y una parte en dólares, al yo entrar a la casa dejé todo coordinado y la primera parte se la iban a dar en pesos, lo cual ella no aceptó”, detalló.

Pese a esta decisión, las personas encargadas intentaron comunicarse con Cynthia para llegar a un arreglo, pero ella presuntamente se negó. “Entonces bloquea la comunicación, no recibe el dinero, no se coordina y yo pensé que ya estaba todo pagado porque ya había dejado todo coordinado, entonces si ella impone esa traba, no entiendo con qué motivo”.

No obstante, el actor aseveró que en breve la artista recibirá la cantidad que exige. “Hoy mismo voy a ir a hacer la transferencia, le voy a pagar cada centavo como habíamos quedado. Qué cosa que ahora lo utilice para burla, para difamar, para ofender, para hacer escándalo, cuando usted ya sabía que se te iba a pagar tu dinero, ¿qué gano yo con no pagarte?, o sea, seré estúpido, tonto, o sea, no entendí”.

Respecto a las acusaciones de violencia doméstica que señaló Rey Grupero, Vidal dijo que así como hay evidencias en su contra, también existen en contra de la actriz.

“Los audios que se escuchan son de una persona molesta, de un hombre molesto que está discutiendo con su pareja. Yo ni lo conozco en persona, y Rey Grupero tiene que saber también algo, esos audios también hay audios de Cynthia, yo no voy a exponer eso, pero llamar a una persona, insultarlo, llamarlo chichifo, en mi vida me han acusado de eso, y yo en mi vida he quedado debiendo dinero, se me hace muy bajo, estos ataques sin fundamentos”, concluyó.