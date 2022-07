Ricky Martin rompe el silencio tras ganarle juicio a su sobrino

Agencia México

El cantante Ricky Martin reapareció en un video difundido en redes sociales para hablar de la denuncia que enfrentó este jueves en Puerto Rico por parte de uno de sus sobrinos por presunto acoso luego de supuestamente haber mantenido una relación por 7 meses.

Portando un traje y corbata azul, además de una camisa blanca, por primera vez el boricua hizo frente a los señalamientos en su contra y defendió su honor tras salir victorioso del caso legal.

“Tengo casi cuatro décadas trabajando en los escenarios, en el ojo público, y nunca había tenido que lidiar con algo tan doloroso, como lo que he vivido en las últimas dos semanas. Fui víctima de la mentira”, inició su mensaje Ricky.

Acto seguido, el intérprete se refirió a su sobrino. “Desafortunadamente el ataque vino de un miembro de la familia, que tristemente está ligado con problemas mentales, lo único que le deseo es lo mejor, y que encuentre la luz”.

El cantante puertorriqueño también habló de la situación que vivió en este tiempo, así como la forma en que este señalamiento afectó a su círculo más íntimo.

“La mentira hace mucho daño. Me hizo mucho daño a mí, a mis hijos, a mi esposo, a mis padres, a toda mi familia. No me pude defender antes, porque hay un proceso que yo tenía que seguir, donde se me exigía estar en silencio, hasta yo poder desahogarme frente a un juez, y así fue”.

Asimismo, recalcó que por ahora trabajará internamente para dejar este mal momento en el olvido. “Hoy me toca sanar porque estoy muy, muy, muy dolido… voy a encontrar calma, voy a encontrar el silencio necesario para volver a ver la luz al final del camino, como siempre lo hice”.

Finalmente, Ricky Martin agradeció todas las muestras de cariño de sus seguidores y reiteró ser una persona alejada de todo lo que se dijo de él en estos días.

“Muchas gracias a todos aquellos fans incondicionales que siempre me enviaron mensajes de amor y mensajes positivos. Insisto… Hay un Dios que premia a aquel que se enfoca y vive en la verdad. Mucho amor”, concluyó.