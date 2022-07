Amor y paz

Dulce María pide a fans de RBD no atacar a sus excompañeros

Agencia México

La cantante Dulce María manifestó su interés de que la banda que logró gran éxito al inicio de los años 2000 vuelva a reunirse para hacer algunos conciertos juntos.

A pesar de los rumores que aseguran que los integrantes de la agrupación no desean reunirse en estos momentos, la intérprete explicó el motivo por el que tanto ella como sus compañeros no han anunciado una nueva gira.

“De hecho ya estábamos a nada de firmar, ahora, justo antes de los dosmiles (Pop Tour), estábamos ya a nada, teníamos dos fechas, pero por alguna razón que no tengo muy clara se canceló otra vez, bueno, más bien se canceló la primera gira que íbamos a hacer, obviamente cada quien volvió a agarrar su camino”, explicó en entrevista para Ventaneando.

Sin embargo, Dulce confesó su deseo de que en la próxima ocasión vuelvan a reunirse todos los integrantes de RBD. “Mira, más que gira mundial y todo lo que están diciendo, yo siento con que se lograra hacer algo donde pudiéramos estar todos, sería hermoso, sería como una explosión de amor y agradecimiento, de todo, para los fans, para toda la generación y sería muy bonito, ojalá que se pueda dar”.

Justo en este momento, la artista aprovechó para hacer una solicitud a los seguidores del grupo ante los ataques que reciben tanto ella como sus compañeros, debido a los rumores que surgen en redes con relación a que algunos de ellos no quieren reunirse para hacer conciertos.

“Yo creo que todos, o al menos yo te hablo por mí, tenemos un gran cariño, un gran respeto, admiración a todos y que más allá de cuanto tiempo pase, lo que vivimos es único y que también los mismos fans deberían de abrazar eso, y abrazarnos a cada uno de nosotros porque eso haría más fácil probablemente que nos juntemos pronto”, manifestó.

Por otra parte, Dulce María habló de su faceta como madre y la forma en que su pequeña hija María Paula reaccionó a la primera vez que la vio arriba de un escenario.

“Fue justamente ahorita en los 2000’s Pop Tour en Monterrey, pensé que le iba a asustar el ruido y todo y no, estaba feliz de la vida y cuando me vio en el show se quería subir conmigo, entonces me derretía de amor”, confesó.

Finalmente, Dulce reveló que no tiene ninguna intención de que su hija se dedique al medio artístico, aunque no descartó apoyarla si ella se lo pide en el futuro.

“A la vez no me imagino el día que me diga quiero hacer esto, quiero que disfrute, que sea feliz, que estudie, que se prepare para lo que quiera, y si es su vocación, si es lo que ella quiere, son sus sueños, ya la apoyaremos, pero no es algo que yo quiera como impulsarle o presionar a que ella vaya a algún lugar”, dijo al respecto.