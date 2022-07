Juan Osorio habla sobre el romance entre Niurka Marcos y Juan Vidal

Agencia México

Niurka Marcos mantiene una buena relación con su exesposo Juan Osorio; a pesar de que al momento de su rompimiento despotricaron el uno contra el otro; sin embargo, ahora los dos se apoyan y se desean lo mejor, sobre todo por el bien de Emilio, hijo que procrearon en común.

Ante este escenario, el productor de televisión no dudó en pronunciarse sobre la relación sentimental que la vedette inició con el actor Juan Vidal dentro del reality show La Casa de los Famosos 2.

Durante su encuentro con los reporteros a las afueras de Televisa San Ángel, Osorio señaló que su ex se merece una persona que la aprecie y le dé el lugar que se merece.

“Le deseo de todo corazón a Niurka que tenga una pareja que la valore, que se den cuenta que ese ser humano, sin el marco de la vedette o de ‘la mujer escándalo’, de verdad, tiene unos grandes sentimientos”, dijo Juan.

De la misma manera, el productor manifestó que admira a la cubana por todo lo que ha hecho en la vida, más allá del personaje que refleja en la pantalla.

“Es una gran mamá, ha formado a sus hijos, sobre todo lo que yo le admiro es una mujer guerrera, peleonera, con carácter y todo, pero le deseo que le vaya muy bien, porque como sea en esta vida no puedes estar solo, en esta vida hay que tener a alguien que te apoye, que vea por ti, que te apapache”, subrayó.

Respecto a los señalamientos de Cynthia Klitbo en contra de Vidal por presunto maltrato y robo, Osorio destacó que el dominicano tiene todo su respeto por ahora. “Conozco a Juan, es un hombre trabajador, es un hombre que a mí nunca me falló como profesional”, detalló.

Finalmente, el padre de Emilio Marcos externó su confianza en que la cubana no permitirá que el actor abuse de ella. “Yo creo que Niurka es una gran mujer y sabe perfectamente poner los límites y que no se le ocurra hacer eso, porque lo va a mandar a la chingad*, pero directito, Niurka no permite eso, Niurka no se presta para eso ni está en la edad”, aseveró.

Fue en 1998 cuando Niurka y Juan Osorio iniciaron su noviazgo. Durante su relación nació su hijo Emilio; no obstante, el amor no prosperó y a finales del 2003 decidieron separarse.