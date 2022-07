Natanael Cano asegura que es el artista más talentoso de México

El Universal

Natanael Cano, famoso cantante de corridos tumbados, quien últimamente ha estado envuelto en varias polémicas, ahora suma una más a su lista al declararse el artista más talentoso de México.

A través de un video que subió a sus redes sociales, que fue reposteado por una famosa periodista, el intérprete expresó: “Pregunta seria, ¿ustedes creen que en México haya alguien con más futuro, talento, que yo?”

Después, el intérprete de ‘Amor tumbado’ reflexionó: “Es algo que siempre me pongo a pensar, pero todavía no lo encuentro… no creo”.

“Pero estamos hablando de México, nomás. Pero nosotros tenemos potencial para meternos a cualquier país, ¿sabes? Ustedes tranquilos, yo nervioso, que el artista número uno va a ser mexicano”, agregó.

El cantante también destacó que considera que es el más talentoso y llegará muy lejos en su carrera debido a su juventud: “Tengo 21, los que están número uno ahorita tienen 26, 25, otros 28, 30. Nomás reflexionando”.

Recordemos que una de sus tantas polémicas se dio en junio pasado, cuando el joven artista también fue noticia tras emitir un comunicado en el cual les solicitaba a sus fans que no le pidan fotos cuando lo vean en la calle.

“Me quitan el poquito tiempo libre que tengo como ser humano fuera del trabajo y vienen ustedes a meterme a trabajar otra vez, ja, ja, ja, no funciona así, bebés”, escribió en sus redes sociales.