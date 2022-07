La peregrinación cambia la vida: Ismael Olvera

Por Jahaira Lara

Hace cerca de 22 años participó por primera vez en la peregrinación al Tepeyac

Con mirada serena y pensativo, Ismael Armando Olvera López, sale del Santuario de La Congregación de Nuestra Señora de Guadalupe a paso lento, es el séptimo día de la peregrinación virtual y aunque el Decanato de Santa Ana, al que él pertenece, no fue convocado a participar en las pequeñas peregrinaciones que se realizan todos los días desde el Templo de La Cruz a la casa de “La Morenita”; él ha caminado todos los días para agradecer las bendiciones recibidas.

Aunque son tres años de extrañar el camino, los cantos, la convivencia y el encuentro con la Virgen de Guadalupe en su santuario; él no pierde la esperanza y la fe de que la pandemia llegué a su fin para poder volver a caminar, esa fe que vio fortalecida cuando enfrentó una operación de rodilla.

“Lo vi con mi rodilla, no era muy fácil la situación y ahí tuve presente a Dios y a mi Santa Madre, es lo más bonito”, dijo.

Fue hace cerca de 22 años que participó por primera vez en la peregrinación al Tepeyac ante la insistencia de su hermano, que en un inicio lo llevo a confrontarse con él, pero una vez que decidió peregrinar ha sido constante ante los cambios que ha notado en su vida.

“Yo era un hombre desobligado de todo esto, pero tengo un hermano que siempre me decía que participará, que me ayudaría mucho e incluso yo le llegue a decir que estaba loco, pero una vez que llegue a esto, sólo puedo concluir que es un cambio de vida, no es lo mismo que lo que yo traía atrás, es otro mundo para el que la sabe entender y vivir”.

Para Armando Olvera la peregrinación virtual que se hizo este año, tras la cancelación de último momento, es un ejercicio que ha ayudado a no detener el caminar un año más, “un ejercicio que no se había hecho y que me pareció perfecto”, consideró; lo anterior al hacer mención de los peregrinos que salieron a realizar el recorrido pese a las indicaciones de la Diócesis de Querétaro por recomendación de la Secretaría de Salud, a quienes recordó que uno de las principales enseñanzas de la iglesia es el respeto.