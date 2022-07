La Pelangocha da detalles de su próxima operación a corazón abierto

El Universal

Maribel Fernández ‘La Pelangocha’, quien hace tiempo se sometió a una delicada operación de corazón abierto, rompió el silencio sobre su estado de salud y reveló que su corazón sigue teniendo problemas para bombear la sangre como debe d e ser, pues sigue teniendo una presión muy baja.

En entrevista para ‘Venga la Alegría Fin de Semana’, la famosa Pelangocha se dijo esperanzada en que su corazón bombé adecuadamente o lo mejor posible, para evitar tener que realizarse una operación de corazón frecuentemente.

“Yo espero que bombee pronto, y si no, ya me harán la operación. Lo que pasa es que no querían hacerlo porque no es total, no es para siempre, la operación es cada cinco años y tiene que volverse a abrir y quitar la válvula y ponerme una prótesis”, inició la famosa.

Así mismo, reiteró que de repente le llega a faltar el aire y es debido a que su corazón no bombea bien, motivo por el cual decidió ponerse en las manos de su Dios, a quien se encomienda para que todo salga bien.

“Esto es cuando me llega a faltar el aire, pero la bomba no bombea, pero ya espero que bombé pronto, pero mira, que sea lo que Dios quiera, estoy en manos de Dios y yo sé que siempre nos dará lo mejor”, explicó la famosa actriz.

Aunque eso no fue todo, ya que también detalló que los médicos a cargo de supervisar su estado de salud actual no desean estar operándola tanto, pues podría dañar su calidad de vida, la cual ella desea mantener el mayor tiempo posible.

“Pero luego me pongo a pensar ‘a poco duraré cinco años’, mejor ni lo dudo, entonces están haciendo lo posible por no meterme cuchillo, pero si es necesario… Lo que quiero es que el tiempo me dé de vida, que tenga calidad”, dijo La Pelangocha.

Sin embargo, eso no fue todo, pues también reveló que ya tiene listo su testamento para cuando ella ya no esté y se mostró alegre de no deberle a nadie. “Ya ordené todo porque no quería dejar nada al aire, afortunadamente no debo y cuando me puse muy mal le dije a dios ‘papá ¿quieres?, no me gusta mucho la idea, me da harto miedo, pero si tu ya quieres es que pinte mi calavera, pues no le debo nada a nadie’”.