Lucero: la belleza es subjetiva

El Universal

En su más reciente video ´Mucho que contar´, que hoy se estrena en su canal de YouTube, Lucero se pronuncia sobre el constante retoque que se ve en las imágenes que mucha gente sube en redes sociales, así como la autoaceptación y autoestima.

La cantante comentó: “creo que sobre todo las mujeres que nos gusta el tema de la vanidad y tener una buena apariencia física somos muy críticas con nosotras mismas y de pronto nos damos cuenta que otras personas no ven los defectos que nosotras nos vemos porque nos estamos buscando defectos y empezamos a ser muy fuertes con las crítica personal o nos juzgamos muy fuerte. Es mejor estar consciente de los limitantes o las cosas que nos tocaron, pero ser más light y darnos permiso de saber que no podemos ser perfectas”.

Agregó:”porque además la belleza es tan subjetiva, para una persona algo o alguien puede ser divino, y para otra persona eso no le gusta. Hay patrones de belleza, de moda, pero no hay nada de malo en ser diferente, está padrísimo, no hay que ser idénticos unos con otros. Nos tenemos que gustar a nosotros mismos y de ahí a lo que siga. No podemos estar haciendo juicios frente al espejo, no usen espejos de aumento porque causa mucha ansiedad y te vas a ver defectos que nadie va a verte porque nadie tiene ojos de aumento. Hay que ser un poquito más benévolos con nosotros mismos y tratarnos mejor”.

Y ahí es cuando lanzó un importante mensaje: “en las redes sociales se ven muchas cosas que no son reales, hay mucha gente que se angustia porque ven a personas que se notan maravillosas, perfectas, que no tienen un defecto, que tienen cinturita de avispa, el mejor cutis, los dientes blancos, el cabello les brilla, y se los diga yo que he trabajado 42 años en el tema de los espectáculos y las fotografías. Y todas esas fotos perfectas no son verdad, están retocadas con photoshop, filtros. Ahorita las redes están llenas de filtros y qué padre usarlos porque dices ´aquí se me ve más bonita la piel, la nariz´, pero nos estamos malacostumbrando a que las personas tengan que ser perfectas”.

Añadió: “no se dejen apantallar por lo que a veces ven en posteos o la irrealidad de cosas que sólo nos angustian o agobian. A veces las redes sociales causan un poco de incomodidad porque no te ves como la modelo que estás viendo en el posteo o como esa persona que tiene una foto perfecta. Si de pronto hay una cirugía que te puede ayudar, adelante, quitarse algunas arrugas que no te gustan, la forma de la nariz, para eso sirve la tecnología, pero no se trata de estar inconforme y estar queriendo cambiar y cambiar”.

Finalizó diciendo “ya sé que está muy trillado decir frases como ´quiérete como eres, abrázate a ti mismo´, pero son muy importantes. Obviamente si hay algo que no te gusta como una mancha y se quita con unas cremas siendo constante, usa las cremas y quítate la mancha, pero si hay cosas que no puedes cambiar y no está en tus manos, hay que trabajar para aceptar esas cosas. Está padre aceptarse como uno es y hacerte pequeños cambios, el tono de cabello, bajar unos kilos, entrar a una nueva clase de ejercicio. No puedes estar peleando con tu realidad”.