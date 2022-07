"Sálvame... mis oídos": critican canto de Bad Bunny

(EL UNIVERSAL).- Recientemente comenzó a circular un video en donde se ve a Bad Bunny interpretar ‘Sálvame’, una de las icónicas canciones de RBD, pero en lugar de que se llevara grandes halagos sucedió todo lo contrario.



En el video que subió en sus redes sociales, a Benito Antonio Martínez, nombre real del reguetonero, se aprecia que a pesar de que trató de interpretarla se le escapó uno que otro gallito, razón por la que muchos de los usuarios internautas no dudaron en decirle al exponente que mejor se dedique a otra cosa.



“La mejor parte: Sálvame el oído por favor”, “Pobre, canta horrible ¿por qué tiene tanta fama?”, “Definitivo, que siga con el reguetón hablado”, “Yo creo que me muero, vuelvo a la vida y me vuelvo a morir”, “¡Qué insulto hacia RBD!”, “No parece su voz”, “Cállenlo, ya se sabe que no canta”, fueron algunas críticas al vocalista.



Por su parte, Anahí, la intérprete de la balada de la agrupación surgida de telenovela, escribió en TikTok: “¡Tú sí sabes! Vamo’ pa’ el mambo @badbunny #Sálvame”.