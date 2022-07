Aracely Arámbula reaparece para hablar sobre la muerte de su padre

Agencia México

La actriz Aracely Arámbula decidió hacer un enlace en vivo a través de su cuenta de Instagram para hablar con sus seguidores sobre los últimos acontecimientos en su vida luego de que diversos medios informaran sobre el deceso de su padre, además de que se especuló sobre su posible contagio de coronavirus.

“Solo para decirles que estoy bien, no tengo covid, estoy muy bien de salud […] estoy en un lugar muy especial para mí, pasé un momento importante, les agradezco su cariño, su preocupación, no estoy preparada para esto, pero quería que me vieran bien […] estamos celebrando y honrando a mi papito hermoso”, inició su mensaje.

De la misma manera, “La Chule” añadió: “No estoy preparada, solamente quiero decirles que la gente que me pregunta, que lo quiero tomar con todo el respeto, porque la prensa dice cosas, y el día de mañana que me pregunten ¿cómo estás?, sabrán cómo estoy, estoy bien, quería que me vieran bien, estoy tratando de ser fuerte, gracias por todo su cariño, por su amor, estamos bien, celebrando la vida”.

Por otra parte, la artista de 47 años confesó que no se encuentra en perfectas condiciones para cumplir con sus compromisos laborales, pero realizará su trabajo en honor a su padre. “No tengo muchas ganas de grabar la novela, pero lo voy a hacer por él, con todo el amor y con todo el cariño, no he visto los promos porque solamente vi un pedacito, y me parecen muy bonitos, gracias”, explicó.

Antes de terminar el enlace, la intérprete reiteró que se encuentra bien de salud y aclaró el día en que el hombre que le dio la vida partió de este mundo.

“Me quise arreglar para que me vieran bien, y me sintiera bien porque no tengo covid como dijeron, estoy muy sana, estoy muy bien, en un lugar muy especial para mí, en un lugar más que especial porque siempre estaba aquí con mi amor, con mi shulada, ustedes lo vieron el día del padre, maravilloso, así que así estoy quiero estar contenta esto ya pasó hace varios días, el 15 de julio, pero bueno, tratando de asimilar, aquí lo tengo en mi pecho, en mi corazón y en mi alma siempre”, manifestó.

Finalmente, Aracely aclaró que se encuentra rodeada de su familia, entre los que destaca Leonardo Arámbula, quien también agradeció las muestras de apoyo y cariño de los fanáticos hacia su famosa hermana.