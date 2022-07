Gwyneth Paltrow se retira definitivamente de la actuación

El Universal

Parece que Gwyneth Paltrow ha cumplido todos sus sueños en cuanto a la actuación se refiere. Ha sido reconocida con un premio Oscar, un Globo de Oro y dos Premios del Sindicato de Actores, por ello, no es de extrañar que la estrella de Hollywood tenga ánimos de desarrollar otras facetas en su vida.

Durante el adelanto de su más reciente plática con Willie Geist para el programa Today, la estrella habló sobre la decisión de abandonar la actuación para enfocarse en su negocios.

La directora ejecutiva de Goop, su propia marca de bienestar y estilo de vida, dijo: “Realmente no me pierdo nada. Creo que soy muy afortunada de haber podido hacerlo y estoy segura de que todavía lo haré en algún momento”, dijo sobre su carrera como actriz.

“Mi equipo siempre quiere que haga una película, pero realmente amo lo que hago y me encanta lo inmediato que es y cómo somos capaces de crear un producto de la nada en el que creemos tanto”.

La actriz considera que la experiencia de desarrollar productos para Goop es “tan poderosa”, que no “sueña para nada con hacer cine” nuevamente.

Sin embargo, la estrella de The Politician sí planea volver a sus orígenes como actriz para cumplir la promesa a su madre, Blythe Danner, de hacer una obra de teatro, “así que voy a cumplir esa promesa en algún momento”.

En 2019, Gwyneth ya había dado indicios de sus deseos de dejar actuación durante una plática con Harry Kargman, fundador y CEO de Kargo, para un panel en la Advertising Week New York.

“Ya no diría que me apasiona. He tenido mucha suerte y mucho trabajo, lo que me llevó a una carrera cinematográfica realmente buena. En cierto momento sentí que no era lo que quería hacer, así que hice un pequeño giro”, compartió la actriz sobre la creación de Goop.

Después, en una entrevista con Quarantined with Bruce de SiriusXM en 2020, Gwyneth Paltrow reveló que cuando tenía 26 años supo que no actuaría por el resto de su vida. Explicó que después de su victoria en los premios de la Academia de 1999 por su trabajo en Shakespeare in Love, se dio cuenta de que no “amaba tanto la actuación como creía”. “Pensé ‘¿ahora qué se supone que debo hacer?'”, añadió entonces la actriz.