Selena Gómez truena con su ‘¡novio misterioso!’

El Universal

La relación secreta de Selena Gomez —y su reciente ruptura— ha sido descubierta mientras la estrella filmaba un tutorial de maquillaje para TikTok. En el video, la fundadora de Rare Beauty estaba aplicando un perfilador de labios cuando su abuela le preguntó fuera de cámara: “Entonces, ¿cómo terminaste con ese chico?”.

Selena, que cumplió 30 años el viernes, se congeló e hizo una mueca de dolor ante la pregunta antes de responder titubeante: “Eh… te lo diré en un segundo”. Claramente, queriendo mantener los detalles fuera de internet, la cantante se sonrió nerviosamente antes de terminar el video. La cantante escribió sobre el clip: “No tengo palabras”.

Inicialmente había subtitulado el post: “Gracias, abuela”, antes de cambiarlo por: “Quiero decir…”. Entre los fans que inundaron la sección de comentarios para preguntar por la identidad del misterioso novio de Selena, uno dijo: “Todos queremos saberlo”. Otro de sus seguidores suplicó: “No puedes dejarnos intrigados”.

Pero la también productora dejó a sus fans con la incógnita, ya que no respondió a ningún comentario sobre quién era el chico o cómo terminó su relación.

Mientras que la estrella de Only Murders in the Building ha mantenido históricamente sus relaciones amorosas lejos de la atención pública, en el pasado mes de mayo habló sobre su vida mientras presentaba una de las emisiones de Saturday Night Live.

Una de las razones por las que estoy muy emocionada de ser anfitriona de SNL es porque estoy soltera, y he oído que SNL es un gran lugar para encontrar el amor. No quiero probar las aplicaciones de citas, sólo quiero mandar mensajes al universo de que estoy manifestando el amor. Pero en este momento, aceptaría a cualquiera.

Selena salió con Justin Bieber de forma intermitente durante el 2010 y su relación inicial de cuatro años terminó en 2014. Su ruptura final se produjo en marzo de 2018, meses antes de que el intérprete de Never Say Never le propusiera matrimonio a su ahora esposa, Hailey Bieber.

Gomez también salió con el cantante The Weeknd, durante 10 meses, pero se separaron en octubre de 2017, y se la ha relacionado sentimentalmente con rostros famosos como Niall Horan y Nick Jonas. También desató rumores de noviazgo con el actor Chris Evans, después de que dejaran pistas en las redes sociales, pero ninguno de los dos admitió que fueran pareja.