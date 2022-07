Ariadne Díaz revela lo complicado que es trabajar con colegas “divos”

Agencia México

Ariadne Díaz se encuentra disfrutando su regreso a la pantalla chica con la telenovela Vencer la Ausencia, en la que comparte créditos con artistas como David Zepeda, Maryin Villanueva, Danilo Carrera y Nailea Norvind, entre otros.

Debido a que en este momento Díaz realiza un proyecto con diversos artistas de renombre, es que surgió la duda cómo se lleva con sus colegas.

“Ha fluido muy bien porque creo que todos tenemos muy bien entendido que este es un proyecto para todos, no ese tipo de proyectos donde está muy bien definida la pareja protagónica, y todos estamos para sumar historias, además de eso, somos compañeros de hace muchos años”, dijo la actriz en entrevista para el programa Hoy.

Sin embargo, al hablar de otras producciones, sorprendió al confesar que sí ha vivido situaciones complicadas con algunos de sus compañeros de trabajo. “Pues hay momentos en que sí hay complicaciones porque no somos todos moneditas de oro, ni yo ni los demás”.

Sin querer revelar el nombre de los artistas con los que ha vivido este tipo de experiencias, Ariadne confesó: “yo me adapto, si veo mala cara o veo el divismo, de hombre o mujer, mira yo chaíto, buenos días, buenas noches, yo me voy, yo no me engancho”.

Finalmente, la estrella de telenovelas negó ser una artista que exija muchas cosas para trabajar en la pantalla chica como protagonista. “Yo sé quién soy, yo no necesito de repente cosas que sí necesita como para estar segura… ¿yo?… no (se me ha subido la familia), nunca he sido diva, pero sí me ha tocado ver muchas cosas”.