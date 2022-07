Daniela Parra le responde a Sergio Mayer

Agencia México

Daniela, hija mayor de Héctor Parra, envió un contundente mensaje a Sergio Mayer, luego de que el artista le aconsejó cuidar sus palabras para no tener problemas legales.

En entrevista para el programa Venga la Alegría, la joven de 25 años aseguró que no tiene miedo a las amenazas del actor o de una posible demanda.

“Lo que el señor quiera opinar de mi o quiera decir, lo tomo de quien viene, no me interesa tener ningún contacto con él, no me interesa para nada, solo lo que digo es que, si él se preocupa de lo que yo estoy diciendo, que se preocupe por qué lo estoy diciendo”, expresó Daniela.

Posteriormente, la media hermana de Alexa Hoffman, quien denunció a Héctor por presunto abuso sexual, alabó la valentía del actor para afrontar este proceso en la cárcel.

“Mi papá es un guerrero y está ahí, demostrándole a todo mundo que es un guerrero, que es un chin%&* porque está ahí a pesar de todo, sigue ahí con los pantalones bien puestos, y esperando a que se resuelva esto como se tiene que resolver”, aseveró.

Finalmente, Daniela confió en la pronta liberación de su padre, destacando que gracias al nuevo equipo legal que tienen, lo van a lograr.

“Lo que hagan, su estrategia, lo que quieran hacer, es su problema, tienen todo el derecho de expresarse como quieran, de decir lo que quieran, pero la realidad es otra totalmente”, remató.

Después de que las autoridades negaron un recurso de amparo a Héctor, se espera que en las próximas semanas se dé a conocer la fecha en la que iniciará el juicio para que el actor obtenga su libertad o sea sentenciado si es encontrado culpable de violentar a su hija menor.