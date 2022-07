Niurka asegura que Cynthia Klitbo actúa como “mujer ardida”

Agencia México

Niurka Marcos se sinceró sobre su vida sentimental luego de la confusión que generó la propia actriz al decir en una entrevista que no quería saber nada de Juan Vidal, y horas después compartiera un mensaje de amor para el artista dominicano.

En entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante para su canal de YouTube, la vedette explicó que por ahora se encuentra soltera y no dudó en demostrar su descontento contra Klitbo y Rey Grupero por exhibir públicamente a Vidal.

“Él necesita su espacio porque tiene que resolver un problema grave personal, y yo, sí él me hubiera elegido para estar junto a él en esta etapa difícil de su vida, yo lo hubiera estado, por eso yo fui a México, para estar junto a él, porque yo sabía que iba a salir y lo primero con lo que se iba a topar era con esa situación”, explicó Marcos

Acto seguido, la cubana arremetió contra la actriz mexicana. “Yo sé que Cynthia es tu comadre, que te llevas súper bien con ella y verdaderamente me da mucho reparo que ella esté pasando por una situación que la esté proyectando públicamente como una mujer ardida, cosa que no se puede borrar, no se puede tapar el sol con un dedo, es lo que dice toda la gente en las redes sociales. Y yo lamento mucho provocar eso en ella, y no lamento para nada haber conocido a Juan, porque fue algo demasiado real”.

Y al recordar que fue Rey Grupero, exnovio de Klitbo, quien ventiló los audios contra el actor, Niurka dijo: “Ese audio que exhibió este payaso, ¡ay!, qué pereza con este pinc$% payaso de mier$%, voy a buscar el nombre porque ni sé quién es ese idiota… se llama Alberto Ordaz, ese hombre necesita mucha pantalla”.

Posteriormente, aclaró el motivo por el que no continúo su romance con Vidal, el cual inició dentro del reality La Casa de los Famosos. “Mi vida es demasiado hermosa, mi mundo, mi entorno, en mi mundo no permito toxicidades, lo dijo el otro día Juan en la entrevista que dio, él me conoce perfectamente, entonces necesita Juan, él me lo pidió, necesita Juan limpiar su vida de toxicidades y sí cuando él termine de limpiar su mundo, está nuestro entorno listo para sentarnos a platicar, yo estoy en toda la disposición porque a mí me interesa mucho vivir o seguir viviendo algo tan hermoso, como lo que nació entre él y yo”.

Finalmente, Marcos dejó la puerta abierta para retomar su relación sentimental con Juan Vidal.

“Después de que yo viajé a México y él prefirió no involucrarme y yo estaba tan, tan enojada antes de hablar con él, que si ustedes ven el audio que le mandé, eso sí es agresión psicológica, le dije hasta de lo que se iba a morir […] yo espero que él lo guarde para la posteridad, porque yo lo tengo guardado, pero aún así y después de haberle dicho tantos horrores, él tuvo la humildad de tragar en seco, de aguantar todo lo que le dije y me pidió perdón, y obviamente yo le pedí perdón a él, entonces así están las cosas, yo creo que el tiempo lo dirá todo”, concluyó.