BBVA responde a la denuncia de Verónica Bravo; “Nuestra aplicación es segura y eficiente”

La actriz expuso que perdió los ahorros de su vida mediante la aplicación de BBVA

Hace unos días la actriz Verónica Bravo, quien es conocida por su papel de la “Oficial Ramírez”, denunció a través de un video en redes sociales que le habían sido robados los ahorros de su vida profesional, esto luego de que le fue hurtado su celular e ingresaron a la aplicación de su banco BBVA.

Bravo aseguró que ingresaron a su aplicación sin tener sus contraseñas, robándole su dinero y mencionó que metió reclamos a Condusef, a la fiscalía y a su banco, sin embargo, la única respuesta que recibió fue que era improcedente.

Por lo mismo, la actriz consterno su molestia con el banco, pues ellos le informaron que no le regresarían el dinero.

“BBVA ya me dijo dos veces que no me van a regresar mi dinero y que no se van a hacer responsables por este robo”. Expresó.

“La aplicación de BBVA es fácil de usar, pero no es nada segura, y no solo eso, sino que BBVA se burla de la confianza que los usuarios tenemos en ellos y dice cuando te roban tu dinero estás absolutamente sola y no voy hacer nada”. Continuo.

Verónica denunció que la aplicación no era segura y pidió a sus seguidores compartir el video para evitar que otros usuarios pasen por lo mismo.

Luego de esto, el banco de origen español BBVA difundió un breve comunicado en el que, sin contestarle de manera directa a la actriz aseguraron que su aplicación es “segura y eficiente”.

“En BBVA México hemos invertido importantes cantidades de recursos para garantizar la integridad de todos nuestros canales de servicio. Nuestra app cuenta con los más altos estándares de operación, los que la convierten en un canal eficiente y seguro, utilizada por 17 millones de personas en el país”, mencionan en el comunicado.

Además, dejaron entre ver que efectivamente no le regresarían el dinero a Verónica Bravo, pues afirmaron que cuentan con un mecanismo de aclaraciones rápidas y eficientes.

“Cuando existen los elementos, no escatimamos en apoyar a nuestros clientes” se lee.

Al final del comunicado, BBVA lamentó que sus cuentahabientes sean víctimas de actos delictivos.