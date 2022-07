Vanessa Bauche culpa a Sariñana de no frenar el acoso que sufrió

Agencia México

La actriz Vanessa Bauche responsabilizó al director Fernando Sariñana por no haber puesto un alto al clima de acoso del que afirma haber sido víctima durante la grabación de la serie Guerra de Vecinos, a manos del actor Pascacio López, quien se encuentra detenido en una cárcel de Jalisco tras la denuncia de violación por parte de la actriz Sarah Nichols.

La artista que forma parte del elenco de la recordada cinta “Amores Perros” asegura haber advertido en constantes ocasiones no solo a Sariñana, sino también a la productora, además de la plataforma que transmitió la serie, sin que nadie tratara de evitar lo sucedido.

“No ha roto el pacto del silencio, no se ha pronunciado, ni Fernando Sariñana ni Moisés Chiver que estuvieron en la producción, Alazraki Entertainment es quien tiene la producción, pero el creador del showrunner, el que escuchó todo, el que propuso a Pascacio, el que lo encubrió, lo protegió y lo defendió por encima de todo, de las víctimas, de la protagonista, de todo, de la verdad y las leyes, y de la firma de cláusulas contractuales con relación a cierta tolerancia a la violencia fue el señor Sariñana”, dijo la actriz en entrevista para el programa Ventaneando.

De la misma manera, la artista aseguró que Sariñana podría tener repercusiones legales por esta acción. “Si tu sabes de un delito y te callas eres cómplice por omisión y eso ya es un delito federal. Entonces aquí no solo estuvieron enterados no solo ellos, Netflix, recursos humanos en Los Ángeles, se enteró también el Boston Center, que abrió una investigación y que dijeron que tenía que haber una disculpa pública, que nos tenían que pagar terapia a todas las agredidas y tenían no que contratar a esta persona, y no cumplieron con nada de eso”.

Ante este escenario, es que Vanessa se vio obligada a dejar su trabajo en el mencionado proyecto. “Me mintieron, dijeron que este hombre no iba a volver y volvió, supieron que otra compañera estuvo violada, y no hicieron nada, y encima quisieron callarnos a todas y esconder la basura debajo de la alfombra”.

Por último, Vanessa Bauche confesó no sentirse segura luego de que el abogado de Pascacio emprendiera una campaña de revictimización, por lo que recurrió a las autoridades para pedir seguridad.

“Me dieron medidas de protección policiaca, claro, tengo seguridad. ¡Claro! [que temo por mi seguridad]”, concluyó.