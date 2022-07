Mantiene UTSJR seguimiento efectivo de egresados

Noticias

Como parte de las acciones de seguimiento efectivo de egresados, el rector de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UTSJR), Fernando Ferrusca Ortiz y el director general de la empresa sanjuanense Gude Ingeniería, Gerardo Román Flores, entregaron el apoyo “Visa Movilidad-Doctorado Australia” a la egresada de la carrera de Química, Martha Marlén Trejo Pérez, lo que le permitirá concretar su trámite para estudiar el doctorado en Ingeniería Química en la Universidad de Sidney en Australia.

Ferrusca Ortiz refirió que para la Universidad es un orgullo saber que hay egresados que siguen sus sueños, que se fijan retos a nivel internacional y los enfrentan de la mejor manera, siendo referente de la calidad educativa de la institución, sin perder la conciencia de su origen y con la convicción de seguir creciendo.

En su oportunidad, Gerardo Román dijo que es satisfactorio como empresario poder apoyar para que un estudiante cristalice sus sueños y más cuando están enfocados en traer bienestar, por lo que refrendó su compromiso social de seguir colaborando con la UTSJR en actividades que impulsen el desarrollo y formación de las y los estudiantes.

Finalmente, Marlén Trejo Pérez reconoció el trabajo formativo que recibió en la UTSJR, destacando el involucramiento de sus docentes para orientar el perfil profesional y de persistencia con el que hoy se desempeña.

“El aprendizaje que he adquirido me ha permitido seguir adelante en cada una de las metas que me he propuesto, y hoy al seguir avanzando y mirar atrás me doy cuenta que el siguiente paso será retribuir a mi universidad todo lo que me brindaron”, comentó.

El seguimiento de egresados permite a la UTSJR incorporar mejoras en los procesos de efectividad institucional a través de la recopilación y análisis de información sobre el desempeño profesional y personal de los egresados.