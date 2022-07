Alertan sobre pruebas falsas para detectar la Viruela del Mono

No hay laboratorios autorizados para realizar los análisis clínicos

Por Tina Hernández

Noticias



Ante la emergencia sanitaria global por la Viruela Símica, la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ) alertó sobre las falsas promociones de análisis clínicos de laboratorios privados para detectar está infección, pues se precisó que en México actualmente solo el sector público es el encargado de realizar dichas pruebas.

Se dio a conocer que se detectó un laboratorio que ya ofrece este tipo de pruebas; sin embargo esto es falso, pues no hay una empresa que pueda correrlas, solo el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).

“Ha llegado información en el sentido de que hay algún laboratorio. Sabemos nada más que empieza a haber oferta de diagnóstico de Viruela Símica. No hay ningún laboratorio autorizado, solo el InDRE”.

Conforme se expanda la enfermedad en el país, la SESEQ informó que el InDre capacitará primero a los laboratorios de salud estatal pública para aplicar las pruebas, y posteriormente a las empresas privadas, no obstante aún está acción está sin concretarse.

En cuanto a la situación de la enfermedad en la entidad, hasta el momento solo se envió un caso sospechoso al InDre correspondiente a una mujer, pero el resultado no fue negativo. Hasta el momento es el único que se ha enviado.

“Al momento es el único laboratorio autorizado que tiene la prueba adecuada para poder hacer el diagnóstico”.