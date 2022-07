Brad Pitt habla del beneficio de usar falda

EL EX de Angelina Jolie también se refirió al hecho de compartir escena con el intérprete de música urbana Bad Bunny.

Agencia México

El actor Brad Pitt sorprendió a propios y extraños al acudir al estreno de su nueva película Bullet Train, en Berlín, con una falda marrón chocolate de largo midi, gafas, chamarra de lino del mismo color que la falda y una camisa en tono salmón, rematando con unas botas estilo militar de cordones que dejaban a la vista los tatuajes que lleva en las piernas.

Tras el revuelo que provocó al desfilar en una alfombra roja con este look, el artista de 58 años defendió su decisión de portar esta prenda, destacando su utilidad.

“Si estás llegando a algo con el flujo del aire, ¿sabes?, nadie del otro género nos describe a nuestro género los beneficios de esa brisa, yo digo que es gloriosa, un placer en todos los sentidos”, dijo Pitt con una gran sonrisa en entrevista para el programa Despierta América.

Por otra parte, el ex de Angelina Jolie también se refirió al hecho de compartir escena con el intérprete de música urbana Bad Bunny, destacando sus cualidades.

“Se avienta con todo, no duda las cosas y cuando me avienta en el mar y me apuñala en la escena no se la pensó para nada, todo fue muy realista, es que así están diseñadas las escenas, son muy divertidas también, y al igual que el resto del elenco, todos disfrutamos de ellas y creo que son lo que más resalta”, contó.

Y ante la pregunta sobre si conocía algunos de los temas del artista puertorriqueño, Brad contestó: “No que pueda cantar, pero puedo hacer esto (mover la cabeza de un lado a otro)”.

Previo a estas declaraciones, el estadounidense también manifestó su beneplácito por trabajar con sus compañeros de escena en la comedia de acción.

“Una oportunidad maravillosa de trabajar con mi doble de escenas que ahora es el director de la cinta, con el elenco tan divertido y sólido es como un partido donde todos los jugadores anotan puntos”, explicó.

La película dirigida por David Leitch (“Deadpool 2”, “Atomic Blonde”), cuenta con un plantel de jóvenes estrellas, entre ellas Aaron Taylor-Johnson, Joey King, Brian Tyree Henry y el reggeatonero Bad Bunny (Benito A Martínez), además de la estrella Sandra Bullock.