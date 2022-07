Carlos Bonavides relata la “pesadillla” que vivió

EL INTÉRPRETE de 81 años contó el mal momento que vivió y cómo ha cambiado su perspectiva de vida.

Agencia México

El actor Carlos Bonavides reapareció a través de una videollamada para hablar de su estado de salud y la situación que padeció antes de ser hospitalizado de emergencia con un cuadro grave de deshidratación.

Desde el nosocomio, el intérprete de 81 años contó en entrevista al programa De Primera Mano el mal momento que vivió y cómo ha cambiado su perspectiva de vida tras este duro momento de salud que atravesó.

“Me puse muy mal por una diarrea que no era diarrea, era una manguera, tuve una deshidratación terrible, por una bacteria, y se me complicó por los divertículos y por una hernia hiatal que tengo […] esta fue una pesadilla peor que la operación del riñón y todo, yo le dije a mi chofer que se parara frente a la puerta de urgencias y me caí, me di un trancazo y luego me ayudaron, me llevaron a emergencia, y antes de que me pusieran todas las cosas, yo necesitaba ir al baño urgentemente y me volví a caer, luego me desmayé, estuve inconsciente un tiempo”, relató Bonavides.

Conmovido por el apoyo y cariño que ha recibido por parte de su esposa Yodi Marcos, madre de su hijo Tadeo, el artista reconocido por su papel de Huicho Domínguez dijo con la voz entrecortada:

“Lo único que he pensado es tener una actitud de respeto, de trabajo, y una actitud de amor hacia ellos, que son mis hijos y mi mujer, es mi familia, bendito sea Dios, a pesar de tantas cosas que he pasado en mi vida, Dios me ha premiado con gente como Yodi, que no te imaginas, entonces para mí es un privilegio tener una familia así, en la que yo pueda descansar en la que yo pueda confiar. Siempre cuento con ella, siempre está presente, en las buenas y en las malas”.

Asimismo, el artista se dijo orgulloso por la forma en que su hijo Tadeo se ha comportado en estos momentos, destacando que eso le ha dado fuerzas para salir adelante. “Por un lado mi cuerpo está enfermo, pero el espíritu está muy sano, por el apoyo que recibo de ellos y el amor que tengo de mi hijo que, aunque tiene 13 años, es un alma vieja y no sabes el cariño que me tiene, viene y me abraza y todos los días me da su bendición y para mí es un placebo increíble que mi hijo me quiera”.

Debido a que Bonavides ha evolucionado correctamente al tratamiento que le indicó su médico, se espera que pueda ser dado de alta en las próximas 24 horas.