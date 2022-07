Crónica de una Odisea. Querétaro

XXXV.

“El municipio de Querétaro celebrará el 486 aniversario de la fundación de nuestra ciudad Santiago de Querétaro, del 25 al 30 de julio con 10 sedes diferentes y con más de 71 actividades artísticas y culturales de entrada gratuita.” Así con bombo y platillo se invitó a los queretanos naturales y adoptados de este histórico municipio, a conmemorar un evento especialmente relevante. Los historiadores y cronistas dan cuenta de este singular episodio en el que la leyenda se confunde con la realidad, pero que, al fin y al cabo, nos debemos conformar con las narraciones y documento escritos por los vencedores. El mundo europeo ocupa desde hace un poco más de medio milenio, enormes espacios de tierra fértil, flora, fauna, montañas ricas en maderas preciosas, agua, mucha agua, benignos climas, metales preciosos y litorales de una dimensión jamás soñada, bañados prodigiosamente por dos mares océanos. Mientras, en la zona geográfica de Querétaro, los conquistadores se encontraron más bien con poblamientos de distintas procedencias, principalmente Otomíes, las que no ofrecieron resistencia alguna para que sus extensas tierras fueran ocupadas por derecho de guerra. Y todo cambió a partir de este parto, para bien o para mal.

Pero la intención de esta introducción es otra. Nos preguntamos si has participado de estos festejos o simplemente no les has dado la importancia que las autoridades esperan. ¿Has hecho de estos eventos una actividad familiar, significando el evento como parte de un aprendizaje para tus hijos y descendientes de nuestra historia? Cualquiera que sea tu manera de ver la vida, la historia, tu ciudad, vale que respondas a estas invitaciones. Es festejo, es memoria, recuerdos e identidad con lo tuyo, lo que te pertenece como patrimonio espiritual. ¡Tómalo!

“Felicidades para el Lic don Emilio Castelazo, Todos sus relatos son maravillosos, ilustrativos y nostálgicos para quienes participamos. Saludos afectuosos y un abrazo grande. Jonás Vargas Pérez.” En un singular evento, nos encontramos con Silvia Mejía Velázquez, hija de José (Pepe) Mejía, del área de Mantenimiento. Fue un encuentro muy alegre. Nos abrazamos fraternalmente, con ese espíritu Tremec. ¿Saben quiénes son?

MICROSCOPIO (23) José Sosa.

Las oficinas centrales en el Distrito Federal

Nuestra nación, a pesar de estar constituida legal y políticamente como una república federal, denominada Estados Unidos Mexicanos, lo cierto es que en lo económico y financiero, en el tiempo que nos ocupa, funcionaba como república centralista siendo su punto de operaciones el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), capital del país. En sus orígenes, TREMEC operó también bajo este esquema centralista, como la mayoría de las empresas mexicanas importantes de esa época, ubicando sus oficinas en la capital de la república en el piso 14 del edificio ubicado en Avenida Insurgentes sur # 421-A, CP 11, siendo sus líneas telefónicas 14 08 83 y 14 07 81. En estas oficinas laboraba un importante número de empleados de muy diversas áreas administrativas que requerían de una constante comunicación con sus homólogos ubicados en la fábrica de la ciudad de Querétaro. Esta comunicación se robustecía con el tradicional correo postal mexicano, así como el moderno sistema del Télex (ya mencionado antes), sumándose el “servicio de valija”, del que hablaremos en los párrafos siguientes. (Continuará parte 24).

TESTIMONIO 1964 A 1991.

PRIMERA ETAPA 1971-1976 (8)

José Rivera Frausto.

Resultados Tremec 1966 (Continúa de parte 7)

Después de las primeras semanas, deduzco que, para todos, el manufacturar o producir unidades era lo primordial, sin importar la calidad del producto. Me doy cuenta que la capacitación al personal no incluía el desarrollar en este la conciencia de producir con calidad, tal y como lo había aprendido de mis experiencias anteriores, donde la calidad y la manufactura era un binomio inseparable. Me di a la tarea de encontrar la forma de enfrentar el problema, sabiendo que no tenía un puesto desde el cual pudiera actuar y menos, estando encubierto.

La oportunidad para actuar, se presentó pronto en Octubre, cuando nuestros clientes extranjeros, principalmente Ford, demandaron la corrección del inventario de transmisiones detenido en la frontera. Para corregir el serio problema y junto con un equipo asignado: nos fuimos a Laredo: el Supervisor de Calidad de Ensamble, varios inspectores y yo con el flamante puesto de Subgerente de Control de Calidad Adjunto (Ya había un sub gerente y de ahí el pegote de adjunto). Nos encontramos apiladas 40,000 transmisiones con fallas de calidad, rechazo de las plantas en USA.

El equipo se organizó rápidamente y procedimos a clasificar el inventario por fecha de ensamble y aplicando el método estadístico aprendido en la carrera profesional en México y en la UAQ, estableciendo un sistema de rastreabilidad, con ayuda de las bitácoras de ensamble de Control de Calidad y de otros departamentos, estableciendo las probables fallas. Lo pudimos comprobar quitando las tapas de las transmisiones y así, encontrar la valides de lo que dice la teoría y lo que manda la práctica, corrigiendo según cada caso. De esta manera pudimos regresar a los clientes USA, las unidades rescatadas y solo lo que no se pudo corregir, un porcentaje muy bajo, lo embarcamos a la planta en Querétaro. El punto clave de las fallas estuvo tanto en componentes fabricados en Tremec, como aquellos comprados localmente o importados por Ford. (Continúa Parte 9)..

