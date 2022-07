Diana Bracho confesó que se enamoró en un velorio

DIANA Bracho reveló cómo conoció a uno de sus grandes amores.

El Universal

Diana Bracho sorprendió a sus fans con una peculiar anécdota sobre una ocasión en la que se enamoró tras asistir a un velorio. A través del programa ‘Montse & Joe’ fue donde la actriz abrió su corazón para contar cómo fue que sintió atracción por un hombre en el inusual lugar.

En la entrevista con Montserrat Oliver y Yolanda Andrade, la famosa contó que uno de sus grandes amores, el pintor Juan Manuel de la Rosa, quien falleció en julio del 2021, lo conoció en un velorio

“Mi compañero que murió el año pasado, lo conocí en una iglesia, en una misa de difuntos. El difunto era primo mío, un arquitecto, que era maestro de la hija de Juan Manuel entonces él acompañó a la hija a la misa de su maestro”, contó.

Agregó: “Vi a tres o cuatro metros a un cuate parado ahí solo, lo vi y me enamoré de él, me encantó. Le dije a Coral Bracho, la poeta con la que estaba platicando: ‘¿Quién es ese cuate?’, y me dice; ‘Es un amigo mío, pintor Juan Manuel de la Rosa, la portada de mi último libro me la regaló él’. Y yo: ‘Me encanta esa portada, divina’”.

La actriz recordó que el templo donde tuvo lugar esto es: “Es un lugar divino, una iglesia preciosa que construyó mi primo el arquitecto, Carlos Mijares. Está en Las Lomas, se llama Christ Church”.

Recordemos que Diana y Juan Manuel permanecieron juntos desde 2015, pero hace un año el artista falleció y dejó con el corazón destrozado a la primera actriz.

En una antigua entrevista para Televisa Espectáculos, Diana Bracho confesó que hasta el último momento estuvieron enamorados, pues tenían muchas cosas en común, entre ellas, el arte.