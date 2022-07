Luis Miguel hace firmar riguroso contrato de confidencialidad a sus parejas

SE CONFIRMÓ la veracidad del convenio que LuisMi les hace firmar obligatoriamente al iniciar una relación.

Agencia México

Luis Miguel nuevamente ha dado de qué hablar en el terreno amoroso, y luego de que el programa Chisme No Like confirmó su romance con la española Paloma Cuevas, ahora la misma emisión dio a conocer el estricto contrato que el intérprete hace firmar a sus parejas en turno.

De acuerdo con Javier Ceriani, titular de Chisme No Like, más de 30 mujeres que han salido en plan amoroso con ‘El Sol de México’ confirmaron la veracidad del convenio que LuisMi les hace firmar obligatoriamente al iniciar una relación.

Aquí las cláusulas del contrato compartidas por el periodista:

Durante la relación no pueden hablar de la relación, ni de Luis Miguel. Ninguna puede confirmar que es novia de Luis Miguel ni en el momento, ni en el futuro. No pueden revelar ningún detalle de intimidad a nadie, ni a la prensa, ni siquiera las personas más cercanas. No pueden tomar fotos sin el consentimiento de Luis Miguel. Mientras estén en su barco, casa u hotel, deben entregar sus teléfonos y/o cámaras que se guardan en una caja fuerte y se regresan cuando salen. Si no aceptaran deben entregar el teléfono a Luis Miguel o su gente para revisión en cualquier momento que se lo solicite.

No obstante, lo más fuerte de la estipulación surge cuando terminan su relación con el intérprete de “La Incondicional”, pues según Chisme No Like también hay restricciones que se deben firmar en este sentido.

Aquí las cláusulas en caso de rompimiento:

No pueden hablar ni de lo vivido, ni del después. Reciben una indemnización que va en dinero y/o automóvil o una propiedad dependiendo cuán importante fue la relación. El contrato tiene una validez de 10 años después de que termina la relación.

Cabe señalar que entre las famosas mujeres que según Chisme No Like asegura que tuvieron que firmar este contrato de confidencialidad para vivir un romance con Luis Miguel se encuentran: Mariana Yazbek (1985), Stephanie Salas (1987) y Lucía Méndez (1990), entre otras.