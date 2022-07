Mauricio Kuri es mucho más panista que otros: Leonor Mejía

La líder del PAN asegura que en 2024 habrá candidatos ciudadanos encabezando fórmulas

Por Sergio Hernández

Soy panista desde hace 25 años; no participé en en el partido de Margarita Zavala; nadie me impuso en la presidencia, los militantes me eligieron, así ataja Leonor Mejía, presidenta del PAN.

Sostiene que el gobernador Mauricio Kuri, aún sigue sin afiliarse, pero es más panista que muchos; dice que las 33 personas que serán expulsadas son por haber participado en campañas con otros partidos y ante los adelantados dijo que se vale aspirar, pero no se permitirá que se violenten estatutos.

La dirigente adelanta que en el 2024 habrá candidatos ciudadanos encabezando fórmulas y promete abrir el partido a la sociedad.

Sobre la multa de 14 millones de pesos dice que esto ha pasado “en otros años, en otros estados. Se trabaja con ello, finalmente fue un tema de criterio entre el Instituto Electoral y el Partido, lamentablemente no nos pudimos entender y quedó esta multa. Finalmente la multa no es cobrada de una dia al otro, ha sido quitada de mes por mes, y habrá momento en el que no tengamos multa y que podamos hacer todas nuestras actividades. No es un tema de responsables, es un tema de criterios, nosotros teníamos los elementos para defendernos, considerábamos que eran suficientes; el Instituto Electoral consideró que no eran suficientes y pues finalmente es un tema de criterios, no puedes señalar culpables”.

Sobre los expedientes de 33 panistas que serán expulsados dijo que la Comisión Permanente se encuentra en un proceso avanzado, y se llevaran al Comité Ejecutivo Nacional. A los militantes que se les inició el proceso se les da la oportunidad de que se defiendan, muchos de ellos con su defensa será suficiente pero algunos que no tengan los elementos suficientes o que simplemente no quieran defenderse pues serán expulsados.

-Acusan que estuviste en la campaña de Margarita Zavala y que no en la del PAN (con Ricardo Anaya)…

-No, yo apoyé a Margarita Zavala hasta el momento en el que ella estaba en el PAN. Nunca más, porque de hecho no fui invitada a pertenecer a su partido… México Libre, no, no tengo, ni siquiera me invitaron.

-¿No formaste parte de México Libre?

-No, por supuesto que no, participé cuando Margarita estuvo en el Partido Acción Nacional hasta el final…

Sobre las acusaciones de que fue impuesta en la dirigencia estatal, dijo: “tuvimos una elección en la que afortunadamente la mayoría de los panistas votaron por esta propuesta y pues sí, se podrán escuchar diversas opiniones pero afortunadamente estamos legitimados por los panistas. Tengo más de 25 años en el PAN, y podrán decir que he estado en diferentes equipos, durante todo este tiempo he estado en diferentes campañas y con diferentes actores, pero yo siempre he sido panista, me he mantenido, y el dia de hoy pues la mayoría de los panistas decidieron elegirme y está legitimada la elección”.

Dijo que en este momento ve un partido fuerte:

“Sin duda el PAN es un referente, Querétaro es un referente a nivel nacional, estamos a punto de renovar nuestras dirigencias municipales. Es tiempo de esto, Sin embargo, hay gente que ha levantado la mano para adelantarse al 2024, pero mientras no rompan, mientras no violenten ninguna ley ni estatuto del partido pues son libres, creo que la mayoría de las personas que están participando el dia de hoy y tienen una intención son personas que ya tienen mucha experiencia dentro del partido, y mientras no violenten ningún estatuto del Partido Acción Nacional, son libres.

Señala que es definitivo abrir el partido:

“Hemos tenido candidatos ciudadanos que han sido muy efectivos y que han seguido los principios de doctrina de Acción Nacional, tenemos que tener candidatos que sean firmes en la doctrina, pero también que puedan llegar a convencer a la gente, habrá municipios que invitaremos a los ciudadanos a ser panistas

-¿Por qué no se afilia el gobernador?

-Creo que el gobernador es más panistas que muchos. Esa es una decisión personal, sin duda el gobernador ha sido coordinador del grupo parlamentario en el senado, entonces, el gobernador es mucho más panista que muchos otros y finalmente es una decisión personal que cada quien deberá atender.