Niurka y Juan Vidal confirman reconciliación

A PESAR de la polémica, Niurka y Juan Vidal decidieron continuar con su relación.

El Universal

Aunque en días pasados, Niurka Marcos había confirmado que su relación con Juan Vidal había llegado a su fin, todo parece indicar que ambas celebridades ya se reconciliaron y hasta hubo serenata de por medio.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cubana compartió que ella y Juan Vidal están juntos nuevamente y aclaró que nunca han estado separados, pues siempre se mantuvieron en constante comunicación.

“Que sepa la gente que nunca hemos estado separados. Siempre estuvimos super pegados, super apoyándonos, hablando por teléfono, de pronto tuvimos intimidad cibernética”, expresó entre risas la famosa vedette.

Asimismo, recalcó que, aunque hubo “personas negativas” que criticaron su relación, se mantuvieron “aferrados” el uno con el otro y se disculpó por “mantener en secreto” su noviazgo.

“Perdonen que les dijimos esa mentirita para mantener un poquito en hermético (el tema) por la situación que estaba viviendo Juan, por todas esas reacciones que, de pronto, provocan ardides, molestia”, indicó Marcos.

Al respecto de las declaraciones que dio anteriormente acerca de que Juan no la había contactado, comentó que el actor siempre ha mantenido una “imagen impecable”, por lo, debido a la demanda que interpuso Cynthia Klitbo en su contra, no la había podido recibir.

“Esto provocó que Juan se hermetizara, se asustara, por eso no me recibió. Estaba incomunicado, estaba aterrado porque, cuando una persona no sabe cómo enfrentar un escándalo por primera vez, es fuerte para una persona que está acostumbrada a mantenerse en bajo perfil”, sostuvo.

Además de esta explicación, la exesposa de Juan Osorio posteó un video donde se encontraba disfrutando una romántica serenata que le llevó Vidal: “Gracias por mi mariachi”, escribió la cubana.

Recordemos que, durante su estancia en la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’, Niurka y Juan Vidal iniciaron un intenso romance. Sin embargo, cuando ambos salieron del concurso, la cubana había declarado que el actor no la había contactado, por lo que confirmó su soltería.

A la par de esta situación, Cynthia Klibo, expareja de Vidal, confesó que el exparticipante del programa de Telemundo la había agredido psicológicamente e incluso llegó a pedirle dinero que nunca le devolvió, por lo que la primera actriz decidió demandarlo por violencia psicológica.

A este problema se uniría ‘Rey Grupero’, exnovio de Klitbo, quien filtraría unos audios comprometedores, en donde se puede oír a Vidal insultado a la actriz por su forma de roncar.