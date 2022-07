No falló la infraestructura del nuevo Hospital General: SESEQ

Por Tina Hernández

Luego del ingreso de agua pluvial al nuevo Hospital General de Querétaro por registros de drenaje de lluvia; a través de la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ) se precisó que la infraestructura hidráulica del nosocomio no falló, sino se solo se trató de la venida de agua por lluvias intensas, que no pone en riesgo el funcionamiento, personal o pacientes del hospital.

La titular de la SESEQ, Martina Pérez Rendón, indicó que al interior del hospital el agua ingresó por una tapa de registro que se levantó por la presión de agua que provenía del techo, lo que se corrigió horas después, mientras que el colapso de la infraestructura hidráulica (registros) en el estacionamiento y áreas verdes del hospital correspondió a la sobrecarga de agua de la red pluvial.

“(Al interior) hubo una tapa que se levantó y no permitió que el agua drenara de manera adecuada. Eso ya se corrigió y esperamos que no vuelva a suceder, no hay filtraciones. (En el estacionamiento) es agua de la cantidad de lluvia que cayó, en ese momento rebasó la forma que se estuviera drenando, pero no entró el agua al hospital solo fue ese vídeo que estuvo circulando, esa fue el agua que circuló en los pasillos. Se resolvió de manera inmediata.

“En cuanto baja la intensidad de la lluvia comienza a drenarse y no hay afectación. Aquí lo importante es que la gente sepa que no hay afectación a la atención de los pacientes”.

Es de recordar que durante la lluvia del miércoles, un registro del interior del Hospital General de Querétaro, y otros más en el estacionamiento y áreas verdes se botaron debido a la presión del agua que conducía, chorros que alcanzaron entre 30 centímetros y un metro y medio de altura.

La titular de la SESEQ, compartió que el hospital se construyó de acuerdo a un análisis de mecánica de suelos, por ello no hay fallas en el funcionamiento de la obra del nuevo hospital, pues el agua pluvial que se genera en la zona se gestiona por medio de un cárcamo de rebombeo que se edificó junto al nosocomio.

“Desde que se construyó el Hospital ya se conocía de la situación. Hubo un estudio de mecánica de suelo y se construyó tomando en cuenta ese estudio. No tiene fallas. Al interior nunca ha habido, solo está vez, la ocasión anterior solo fue al exterior y también fue una lluvia intensa que no permite que fluya de manera adecuada, en cuanto baja la intensidad comienza a drenar y no hay afectación”.