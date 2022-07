Diego Boneta se defiende de burlas

Diego Boneta

Hace unos días, internautas viralizaron un video del actor Diego Boneta, quien ganó la fama al interpretar a Luis Miguel en su bioserie, donde se le escuchó desafinar algunas notas cuando las personas que se encontraban con él en el bar, le solicitaron que cantara.

Ahora, Diego fue captado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde respondió a las críticas que recibió por su forma de cantar aquel día.

“Creo que los tequilas me traicionaron con esa canción de Frank Sinatra, pero la verdad es que la estaba pasando bien con mis amigos”, mencionó sobre el penoso clip que ya circula por todo internet.

El actor se justificó sobre las destinaciones diciendo que no era un concierto pues simplemente estaba de fiesta con sus amigos, “no era un concierto, no era nada”.

Incluso, el actor comentó que hubo otras canciones donde su voz sonó mejor pero esas no fueron publicadas en internet, “se me hizo curioso porque no sacaron las otras canciones que sí me salieron bien”.

Diego también habló sobre el tema que entonó de Luis Miguel, personaje que ya es identificado junto a su nombre gracias a la bioserie, “y en cuanto al tema de Luis Miguel son canciones que vengo escuchando toda la vida. A los 12 años canté ‘La Chica del Bikini Azul’ y no voy a dejar de cantar y escuchar esas canciones”.

El novio de Renata Notni continuó hablando sobre el tema y dijo que interpretar a Luis Miguel no lo encasilló o absorbió de una manera en la que el público ahora ya no puede separar a un artista de otro, por lo que dijo, “que vean ‘El Padre de la Novia’ y me digan si ven a Luis Miguel ahí o no. El que cante esas canciones no tiene que ver con el desprendimiento del personaje, son canciones que yo disfruto y he disfrutado 16 años antes de haber hecho la serie”.

Finalmente, Diego Boneta resaltó que se encuentra trabajando para continuar su carrera como actor aunque acepta que la música sigue estando en sus proyectos de alguna manera, “me encantaría tener un clon y poder hacer todo, ahorita estoy muy enfocado en mi productora y estamos desarrollando varios proyectos con mi carrera como actor. La realidad es que estoy super ocupado, pero la música siempre termina colándose de una manera u otra”.