Galilea Montijo confirma que se ausentará del programa Hoy

La presentadora Galilea Montijo

Agencia México

La presentadora Galilea Montijo hizo una pausa en el matutino de Televisa para aclarar el motivo por el que en las próximas dos semanas no aparecerá en el programa Hoy y así dejar tranquilos a sus seguidores.

La emisión de revista ha estado en medio de la polémica en días recientes luego de que sus conductores titulares se han ausentado, por tal motivo, Montijo externó su interés porque no surjan rumores después de que en otras ocasiones se ha dicho que la han corrido del programa.

“Para que luego no empiecen, porque luego empiezan tanta especulación, que si la corrieron de ‘Hoy’. Andrea y a mí nos están corriendo a cada rato, ya no entiendo nada porque primero éramos las que teníamos el poder de decidir y ahora nos corren a nosotros, ya no entendí nada”, dijo la conductora de 49 años.

Con relación a su descanso, Gali confesó que ya necesitaba tomarse días fuera del set para poder disfrutar con su familia. “Para los que están muy preocupados, yo me voy a tomar unas vacaciones, me voy unas dos semanitas. Me urgen la verdad”.

Pese a que sus compañeros no hablaron del tema, Montijo recalcó que todos los conductores tendrán su merecido descanso. “Y así no está tocando a cada uno. Nos va a tocar a cada uno nuestras vacacioncitas, para que no le diga, que no le cuenten”.

De la misma manera, la conductora subrayó que hasta el momento sigue siendo empleada de la empresa de San Ángel. “Hasta ahorita todo sigue en pie con el contrato, como Dios manda. Hasta donde Dios y el jefe quiera”.

Los rumores con respecto a los presuntos cambios de conductores surgieron luego de que Arath de la Torre se ausentó de la emisión el pasado 18 de julio y regresó hasta el día 25. A su vez, Raúl Araiza no ha aparecido a cuadro desde el 21 del mismo mes.

Con la ausencia de los presentadores han aparecido nuevos rostros en el matutino, como ha sido el caso de Mauricio Barcelata y Carlos Arenas.