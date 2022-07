Juan Osorio busca regreso de Mónica Dossetti a las telenovelas

El productor Juan Osorio

Agencia México

La complicada situación que vive la exactriz Mónica Dossetti tras ser diagnosticada con esclerosis múltiple y difundirse un video en el que sufre agresión física a manos de su hermano José, provocó la reacción de distintas personalidades del medio artístico.

Una de ellas es la del productor Juan Osorio, quien durante su más reciente encuentro con la prensa confesó su interés en volver a ver en la pantalla chica a la artista de 56 años, por lo que no descarta la posibilidad de que pueda regresar a las telenovelas.

El productor señaló que cuando los actores no tienen trabajo viven duros momentos de depresión debido a que no es sencillo lidiar con ese tipo situaciones.

“Vienen estos momentos de depresión cuando no tienes trabajo, no estás activo, eso afecta mucho al actor porque no es fácil”, manifestó.

Al escuchar la pregunta sobre si ha considerado invitar a Mónica a su siguiente melodrama para que pueda generar ingresos, Osorio confesó:

“Me encantaría y si Dios me lo permite, siempre pienso en eso. Tenemos que ver que el personaje le vaya, y las facilidades y todo funcione”.

De la misma manera, el padre de Emilio Marcos subrayó: “Gracias a Dios siempre tengo el apoyo de la empresa, mis jefes confían mucho en mí y siempre damos esos pasos”.

Asimismo, Juan manifestó que persistentemente le ha gustado presentar caras nuevas en sus telenovelas o actores que se han alejado de la televisión.

Finalmente, aunque no quiso revelar más detalles de los actores que podrían participar en su nueva telenovela, Osorio confirmó que Daniel Elbittar sí es parte del elenco.