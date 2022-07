Juan Vidal exhibe depósito a Cynthia Klitbo por 80 mil pesos

El actor Juan Vidal

Agencia México

El actor Juan Vidal empleó sus historias de Instagram para demostrar que presuntamente ya liquidó el adeudo monetario que tenía con su expareja Cynthia Klitbo, luego de que la actriz lo denunciara públicamente por deberle el dinero que le prestó y lo catalogara como “chichifo”.

El dominicano exhibió en redes la imagen de un depósito en el que aparece el nombre de Cynthia Klitbo Gamboa y el depósito en efectivo por la cantidad de 80 mil pesos (casi 4 mil dólares), con el siguiente mensaje:

“Para todos los que tenían el pendiente. Aclaro además que no sucedió antes por oposición de la contraparte. ¿Con qué intenciones? Solo ella sabe. Doy por concluido y cerrado este tema. Llevándome grandes lecciones de vida entre ellas quien sí, quien no y quien jamás”.

De la misma forma, en otro mensaje, Vidal recalcó que tras el mal momento que vivió, también ganó algunas lecciones, además de agradecer a quienes lo apoyaron, entre ellos la cubana Niurka Marcos.

“De esta mala experiencia también llevo conmigo el apoyo incondicional de muchas personas que me han acompañado durante todos estos difíciles días. Y estoy agradecido por saber que tengo tanta gente que me apoya y quiere bonito de verdad. Eso es lo más grande que me llevo de todo esto. A mi familia, la familia de mi hija, mis fans y mi actual pareja Niurka. Gracias, gracias, gracias por no soltarme en un momento tan difícil y vulnerable. Ahora lo que sigue…”, escribió en otra historia de Instagram.

Este mensaje surge casi 24 horas después del reencuentro amoroso que sostuvieron Juan y Niurka en Mérida, lugar donde la vedette lanzó un fuerte mensaje contra Klitbo, afirmando que ella fue la que provocó sus diferencias con Vidal.

“Fueron las reacciones de la gente, la ardides lo que provocó que Juan se encerrara, se encapsulara y por eso fue que no me recibió. Estaba aterrado. Porque cuando una persona enfrenta un escándalo por primera vez, que bueno… fue un escándalo que le provocó Cynthia Klitbo en su imagen, en su carrera, en su vida por primera vez por 45 años es demasiado fuerte (…) Toda su familia estaba sufriendo lo que hizo Cynthia y a mí me tocó sumarme y hacer equipo con todos ellos, y callar”, dijo Niurka al respecto.