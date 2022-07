“Ojalá contraten abogados profesionales”

Sergio Sendel fue señalado por los delitos de robo, despojo y fraude

Hermana de Jorge Reynoso hace advertencia a Sergio Sendel

Agencia México

Sergio Sendel fue señalado por los delitos de robo, despojo y fraude, por los hermanos Sylvia de Rugama y Jorge Reynoso, esposo de Noelia, al alegar que el actor junto con su hermano Arturo Santaella Sendel ocuparon varios inmuebles que no eran de su propiedad para ponerlos a la venta mediante “documentos falsificados”.

De acuerdo con Sylvia, su padre le heredó a ella y a su hermano dichas propiedades tras perder la vida en 1992. Sin embargo, como ellos se encontraban en el extranjero, fue su prima quien se hizo cargo de la herencia.

“Hablamos de propiedades que se componen de 4 lotes, por ejemplo, hay una de 4, y otra de 6, son 10, y hay una arriba son 12, y otra de 14, más o menos entre 14 y 18 propiedades”, explicó De Rugama en entrevista con el programa Ventaneando.

Sobre cómo fue que su familiar se relacionó con el villano de las telenovelas, Sylvia relató:

“Mi prima hermana, no tuvo hijos, murió soltera a los 50 años, tuvo todos los recursos que malversó y que utilizó de mi papá, conocía a Sergio, fue su compañero de viajes, de shows, y de algunas otras cosas, ya cuando Gabriela en fines de 2013, principios de 2014, empieza a deteriorarse, no solamente económicamente, Sergio lleva a sus hermanos y empiezan toda una maniobra, ayudada por los trabajadores domésticos de mi prima, donde la hacen firmar documentos del Registro Público de la Propiedad, donde los hermanos Santaella Sendel supuestamente adquieren una propiedad de 1920, de una persona que falleció en 1914, ya hay esperanza de resucitar (sic)”.

A pesar de que Gabriela fungió como apoderada legal de su padre, la cuñada de Noelia subrayó: “Un poder que se acaba en el momento que la persona que otorga ese poder, fallece”.

Debido a que Sergio recientemente dijo no estar involucrado en el tema e incluso señaló que su nombre no aparecía en ningún documento, De Rugama recalcó: “Sí, quizás su nombre no está, pero existen el SAT, existen los bancos, existen las notarías, existen compañías que se crean, el pago de impuestos y pues también demostrar hasta dónde el sueldo te lleva a llevar el ritmo de vida que llevas”.

Conjuntamente, Sylvia aseguró que no se quedará de brazos cruzados y procederá tanto civil y penalmente contra el artista y su hermano. “Aquí ya estamos hablando de un crimen o de un presunto delito que es […] asociación delictuosa, crimen organizado que se le dice ahora, que estamos hablando que ya se cruzaron los crímenes estatales, ya se hicieron escrituras en el estado de Chiapas, existe el posible despojo y la falsificación de documentos”.

Finalmente, la hermana de Jorge Reynoso aprovechó las cámaras para enviar un mensaje a Sergio Sendel. “Mi único mensaje sería que espero que tengan, que consigan o contraten abogados muy profesionales”.