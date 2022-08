Conagua ya no entregará concesiones; AMLO

Aseguró que Conagua ya no entregará concesiones ni permisos para la explotación de agua en México

Durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Conagua ya no entregará concesiones para extraer agua.

Y es que, ante la sequía que enfrentan tres cuartas partes del país el presidente fue cuestionado sobre el plan que tiene el gobierno para evitar que otras entidades lleguen a la misma situación que Nuevo León, por lo que el presidente respondió.

“Conagua ya no va a otorgar concesiones, pero tiene que ver con las autoridades estatales y municipales que se cuiden estos recursos, que no pase lo que sucedió en La Laguna, ya esto no se puede repetir”, comentó.

Aclaró que, las concesiones serán restringidas solo en algunos casos para todo aquello que implique un uso excesivo de agua.

Y aseguró que, en el caso de Nuevo León, la crisis no se resolverá si siguen otorgando concesiones.

“No se va a resolver nunca el problema si van a seguir otorgando concesiones a diestra y siniestra, ya hay que pensar que no solo es importante el capital, es importante la fuerza de trabajo y es importante el agua en un proceso productivo”, mencionó.

López Obrador dijo que la ciudadanía merece agua más limpia y sana, pues la sequía ha restringido el suministro de agua, generando una alerta nacional y acusó que en los sexenios se entregó un 60% del territorio nacional para la explotación de minería.

Por lo mismo, confió en que cada gobierno tome conciencia a la hora de otorgar permisos para el uso de agua.