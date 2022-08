En Querétaro “se ha ganado terreno” en equidad de género: Teresa García

Por Jahaira Lara

Noticias

Luego de que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena resolviera que la renovación de espacios dentro del instituto político deberá realizarse teniendo en cuenta la paridad y por lo cual deberá elegirse una mujer como presidenta del partido en Querétaro; la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca, destacó que esto da pie a un cambio importante en la entidad en el tema de equidad de género y paridad política, aunque reconoció que hace falta trabajo por hacer.

Aunque reconoció que “se ha ganado terreno”, destacó que es necesario que eventualmente se camine a que estos espacios se den a las mujeres de forma natural por capacidades como ocurre ya en otros países, más allá de una imposición.

“Son cosas que tienen que darse naturalmente por capacidades, como sucede en otros países que ya el tema no es decir que haya tantas mujeres y tantos hombres, sino que sucede de forma natural y ya no hay impedimentos (…) Que eventualmente en ese sentido vayamos caminando en todas las fuerzas políticas y no sólo a nivel de las dirigencias”.

Además de Querétaro, serán otros 15 los estados que deberán registrar a mujeres para la contienda que se hará para la renovación de los comités, como son Chihuahua, Zacatecas, Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Yucatán, Tamaulipas, Sonora, Tabasco, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Sinaloa y San Luis Potosí; de acuerdo con lo declarado por el delegado en funciones de presidente, Mauricio Ruiz Olaes.

En este sentido, la rectora de la UAQ destacó que al ser una medida forzosa, Querétaro entra “de forma apretada” en el tema y aunque hasta el momento no se ha logrado lo que se desea, se tienen avances positivos.