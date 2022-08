La crisis económica es una crisis de ambición: Obispo Fidencio

Noticias

La crisis económica que se vive actualmente es una crisis de ambición, donde los países ricos, los grandes bancos y los poderosos de la tierra, han querido vivir por encima de sus posibilidades, acumulan bienestar sin límite y olvidan cada vez más a quienes se hunden en la pobreza y el hambre; lamentó el obispo de Querétaro, Mons. Fidencio López Plaza, quien pidió a los fieles católicos a luchar por un cambio profundo en su estilo de vida, donde reine el amor, la fraternidad y la solidaridad.

Durante la celebración eucarística que presidió en la Catedral de Querétaro ante Grupos de la Divina Misericordia, Legión de María, Familia Orgánica y Encuentro Matrimonial Mundial, destacó que en la medida que el dinero, el poder, la fama, el prestigio, la seguridad y el bienestar esclaviza a la persona, la cierra de Dios y la hace olvidar su condición de hermano; lo que rompe la solidaridad con los otros.

“El rico no se da cuenta de que vive encerrado en sí mismo y no alcanza a mirar lejos, prisionero de una lógica que los deshumaniza vaciándolo de toda dignidad, sólo vive para acumular, almacenar y aumentar el bienestar material (…) ¿Qué hay hermanas y hermanos, qué hay de humano en ese modo de vivir?”.

En este sentido, señaló que Dios no puede reinar en la vida de las personas que han caído en la insensatez y la insolidaridad; por lo que reiteró que no se trata de una crisis más, sino de un signo de los tiempos que se deben leer a la luz de la santa palabra; pues destacó que no es difícil escuchar a Dios en el fondo de las conciencias de cada uno.

“Basta ya de insensatez e insolidaridad, nunca superaremos la crisis económica si no luchamos antes por un cambio profundo de nuestro estilo de vida, donde reine el amor, la fraternidad y solidaridad a la manera del estilo y proyecto del reino de Dios que nos vino a predicar Jesucristo”, reflexionó, al reiterar que se deben hacer los cambios necesarios para que se note la presencia de Dios.

Finalmente, recordó que el evangelio de este domingo tiene como objetivo desenmascarar la insensatez; pues dijo que uno de los más grandes rasgos de predicación de Jesús, fue la lucidez con la que supo desenmascarar todo poder alienante, deshumanizador que se puede encerrar en las riquezas.