Aracely Arámbula afirma que sus hijos “siguen su ejemplo”

La actriz Aracely Arámbula se encuentra en un momento importante de su trayectoria artística, pues después de 12 años regresa a Televisa protagonizando la nueva versión de La Madrastra.

Debido a que la artista debe combinar su labor como estrella de telenovelas y madre de dos jóvenes, fruto de su relación con Luis Miguel, es que durante la reciente entrevista que concedió a la revista Caras habló de la manera en que cumple con estas facetas.

“Hoy estaba pensando justamente en eso, porque no me había tocado hacer una novela larga ahora que son adolescentes […] Hoy que me vine a trabajar ellos se quedaron en su escuela. Regresando me gusta checar sus trabajos y sus avances. Yo les voy compartiendo lo que hago en mi trabajo día a día y me dicen: ‘Mamá, qué bonita saliste en las fotos’, me encantan sus halagos, son lo más hermoso que puede sentir mi corazón porque todo lo que hago en mi trabajo se los dedico cien por ciento a ellos”, dijo Arámbula.

Sobre cómo es en su faceta como madre, la intérprete comentó: “Trato de ser una gran mamá y de aprender todos los días. Cada hijo es diferente y cada etapa es muy diferente, pero tengo la fortuna de que mis hijos están en una etapa muy buena, los estoy disfrutando muchísimo. También me fascina mi trabajo y disfruto mucho mis días libres con ellos”.

Tras confesar que su mayor reto en la vida es ser mamá, Aracely se pronunció a la idea de que sus hijos elijan el camino del medio artístico. “Ellos se van a dedicar a lo que quieran en la vida, y yo siempre los voy a apoyar. Siempre tendrán mi apoyo incondicional en cualquiera que sea su sueño. Todo lo que hago en mi trabajo, se los dedico cien por ciento a mis hijos”.

Sin embargo, al hablar de los valores que les ha inculcado a Daniel y Miguel, “La Chule” recalcó que ella ha trabajado con los niños al 100 por ciento en este sentido, pues para nadie es un secreto que LuisMi no ha querido convivir con los menores.

“Quiero que mis hijos tengan un buen corazón y calidad humana, que sean amables con la gente, que sean generosos, porque creo que la generosidad nos hace mucha falta en este mundo y más después de la pandemia. Al final, mis hijos siguen el ejemplo que les doy, que al mismo tiempo yo lo vi con mi mamá y mi papá. Les estoy inculcando el respeto a los demás, en especial a las mujeres, que siempre ayuden a la gente que lo necesita, que cuiden, protejan y amen a los animales tanto como yo. Quiero que sean grandes seres humanos, hombres de gran corazón y gran calidad humana”, manifestó.

Por otra parte, Aracely confesó que ya pudo platicar con Victoria Ruffo, quien interpretó la última versión de La Madrastra.

“Quería que se enterara por mí que iba a protagonizar la novela y a ella le dio mucho gusto que fuera yo quien se lo dijera, porque es una amiga súper querida, y estuvimos juntas en la telenovela “Abrázame muy fuerte”, hace 21 años. En la trama ella era mi mamá y también mi madrina y, ahora lo vuelve a hacer porque ya me dio mi patadita de la buena suerte, ahora en la vida real. Le aprendí mucho cuando hicimos aquel proyecto juntas y para mí es un gran ejemplo, por eso quiero hacer esta novela con mucho cariño, amor y respeto”, contó al respecto.