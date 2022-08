Belinda expone señalamientos en un restaurante

Belinda ha acaparado los titulares de espectáculos después de publicar las fotografías de sus vacaciones en compañía de Jared Leto en Italia, en las que ha pasado aventuras inigualables junto a otros amigos. Sin embargo, también le tocó vivir una experiencia bastante desagradable en un lujos restaurante.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante compartió que las empleadas del lugar la señalaron y hablaron mal de ella y su amiga, debido a que decidieron degustar los alimentos de una manera diferente a como lo hacen en aquel país, además de pedir platillos que no son típicos.

“Esas señoritas están hablando de nosotras y no entendemos lo que dicen. Como hemos pedido cosas que aquí no hacen, y cómo le pusimos teriyaki a la ensalada”, dijo mientras grababa a las personas que las atendieron con disgusto.

Además, mencionaron que las dos chicas se aprovecharon de que ella y su amiga no hablan el idioma, pero se dieron cuenta porque las miradas de enojo que les lanzaron eran evidentes.

Por su parte, su amiga afirmó el mal trato que tuvieron en el lujoso restaurante: “Nos miraron de una forma súper extraña, como si fuéramos alienígenas”, concluyeron con la grabación.

Como era de esperarse, en las redes sociales comenzaron a desatarse varias opiniones sobre la mala actitud del personal de restaurante, pero muchos usuarios de internet coincidieron que la intérprete de ‘Sapito’ no debió pedir cosas que no aparezcan en el menú.

“Y si no entiende lo que dice, ¿cómo es que sabe que están hablando de ella?”, “Bueno, la verdad solo debe pedir lo que hay en el menú y listo, no al gusto”, “¿Quién en su sano juicio va a un restaurante italiano a pedir otro tipo de comida?”, “Se ve que en ese sitio no hay un chef”, fueron algunos de los comentarios en un Tiktok que rescató la grabación de las historia de ‘Beli’.