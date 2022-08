¡CAMPEONES!

Por José Luis Jiménez

New Old Boys Hércules en Primera Fuerza y Arsenal en Segunda Fuerza, monarcas de la Liga El Marqués

El Campo La Presa vivió un día de fiesta con las finales de la Liga El Marqués que dirige el Chimi y New Old Boys Hércules conquistó el título de la Primera Fuerza al imponerse a Libertad y

Arsenal logró imponerse a la Trinidad para de esta forma ganar el título de la Segunda Fuerza.

Alrededor de mil aficionados se dieron cita para presenciar los partidos y en el caso de New Old Boys comandados por Paco Olguín, Juan Carlos “El Charro” Galván y Piter Gas coronaron una gran temporada luego de imponerse 3-2 a Libertad.

El primer tiempo no fue fácil para Libertad porque New Old Boys se fue arriba en el marcador con gran actuación del “Tuca” que hizo de las suyas con un gol y una asistencia fue el mejor jugador del partido. Libertad nunca lo pudo detener, fue un peligro constante a tal grado que en los primeros 45 minutos ya tenían un 3-0 a favor con goles del propio “Tuca”, otro más del “Pelusa” el “Ligas”.

Libertad, a pesar de su entrega total no encontraba el ritmo, se veía incómodo. Luchó en todos lados, pero fue superado por NOB Hércules que fue más práctico, que movió el esférico por todos lados, que tuvo profundidad y sobre todo contundencia.

Para la parte complementaria cambió un poco el panorama, pues al minuto 50 Libertad hizo el primero que los acercaba. Entonces vino un partido más interesante, con ida y vuelta, porque los verdiblancos se fueron al frente buscando acortar y Hércules esperó paciente.

A 7 minutos del final vino por fin el segundo gol de Libertad por la vía del penal. Los aficionados disfrutaban un gran encuentro porque buscaron el empate. Por ganas no paró, pero New Old Boys se paró bien en la zona baja. Presionaron en tres cuartos de cancha y eso dificultó el tránsito aunque de todas formas llegaron, pero sin orden. Así se consumieron los últimos minutos y New Old Boys Hércules conquitó su primer campeonato y destronó al Libertad, un digno subcampeón.

NO FUE FÁCIL PARA ARSENAL

Arsenal tuvo que llegar hasta los penales para coronarse campeón, porque el tiempo regular aunque se fueron arriba en el marcador, en los finales de tiempo regular se dejaron empatar por Trinidad.

Fue un partido muy disputado, con muchos errores, pero con ganas.

Ya sabemos que en las tadas de penales, son un volado y Arsenal cambió la onza para llevarse el campeonato 3-2, teniendo como héroe a su guardavallas.

En la ceremonia de premiación estuvo presidida por Efrén Piña “El Chimi”, presidente de la Liga El Marqués, así como Salvador Ramírez Coronel, mandamás de Deportistas en Acción.

El comité organizador cumplió con el pago en efectivo para los ganadores y designó a Juan Pablo Maldonado, el mejor jugador del partido de la Segunda Fuerza. Y en la primera fuerza el mejor jugador fue Fernando Quintero “El Tuca”.