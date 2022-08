Niurka Marcos y Juan Vidal le responden a Cynthia Klitbo

La guerra entre Niurka Marcos, Juan Vidal y Cynthia Klitbo está más fuerte que nunca, y ahora fue el turno de la pareja surgida en el reality ‘La Casa de los Famosos 2’, para dar réplica a la actriz mexicana.

Durante su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, la cubana y el dominicano aprovecharon la presencia de la prensa para responder todas las controversias que han surgido con Klitbo tras confirmar su romance.

Mientras los reporteros recordaban que Cynthia le llamó “chichifo”, Juan contestó: “Obviamente está discriminando, está acusando, está difamando, está ofendiendo, se los dejo de tarea lo que puede suceder”.

Al respecto de la denuncia interpuesta por Klitbo por discriminación contra el actor, Vidal dijo: “Primero que nada, ella me está acusando de un daño psicológico, ustedes conocen la historia durante 30 o 35 años, su historia, los problemas que ha tenido con sus exparejas de golpes, le rompieron la nariz, de cuchillos, etcétera, ¿en serio me vas a achacar a mí todo eso por una discusión normal?”.

Por su parte, Marcos también fue cuestionada por la declaración de la mexicana con relación a que hay niveles en el medio artístico y por eso no le contesta a la cubana, a lo que está última manifestó:

“Claro que hay niveles, yo soy vedette, soy histriónica, yo estoy siempre, no quieres guerra conmigo Cynthia porque sabes perfectamente que no te conviene, porque yo no tengo reparo en decir lo que tenga que decir, entonces no se trata de niveles, está como Ninel Conde, ella quiere agarrar el lugar de Ninel Conde y que yo le tenga que decir ‘roncas como un tren güey’”.

Conjuntamente, Juan Vidal se refirió a Luis Alberto Ordaz, expareja de Cynthia, quien recientemente se lanzó en su contra por defender a la actriz de telenovelas. “Ellos dos, el Rey ese, no sé qué carajos, y Cynthia, me han estado amenazando a nivel público, ten mucho cuidado, eso no se hace, yo no te conozco”.

Dejando entrever que el problema de Klitbo es porque ahora Vidal y Marcos son pareja, Niurka expresó: “Cynthia cayó en un problema de alérgica a los hombres, entonces busca otra preferencia sexual y prueba”.

A su vez, Juan lamentó que su vínculo de varias décadas con la mexicana haya concluido tras finalizar su romance. “Se perdió una amistad de 20 y tantos años y por una tontería, no entendí su show, yo empiezo a producir una película en enero, en República Dominicana, mi primera película como productor, a ella le escribí un personaje”. Comentario al que Niurka agregó bromeando: “Que me lo va a dar a mí ahora”.

De la misma manera, Vidal recalcó que fue la mexicana quien le ofreció prestarle dinero cuando eran pareja. “Yo nunca, y que me lo diga ella a los ojos, yo nunca le pedí prestado a esa señora, ella me lo ofreció”.

Finalmente, sobre la polémica que presuntamente ofendió a Cynthia diciéndole lesbiana, Juan dijo: “¡Y si te estás besando con unas amigas… ¿cómo se le llama eso?”, a lo que Marcos inmediatamente respondió: “Lesbiana”. Ante ello, el dominicano remató diciendo: “Ah, ok, gracias”.