TRIUNFO AGÓNICO

El Marqués de último momento le gana a INDEREQ en la Liga Burócrata

El cierre de la segunda jornada sabatina del torneo de Liga “Ernesto Chatin Nuñez” fue testigo de un cardiaco y emocionante duelo entre AFAY Indereq y Atlético el Marqués por Primera Libre B, que terminó en victoria estruendosa para Atlético el Marqués 2-3 en los últimos minutos del partido.

Estudiantes y C&F reparten en Guameru

Estudiantes FC y Atlético C&F en su debut dieron una gran muestra de la calidad que ambas instituciones proyectarán con el paso de las jornadas. En un sube y baja de emociones, la igualdad de 2-2 otorgó un punto a cada uno.

Cementerio no pudo llevarse a los Zorros

Atletico Zorros no perdonó en la Primera Libre A, y desde Cenetenario, despachó a un equipo de Cementario que no se pudo encontrar en el campo, llevandosé un seis goles por dos donde la potencia de la manada no se detuvo hasta el pitazo final.

Bamsa y Épsilon comparten

El conjunto de Bamsa y Épsilon dieron un auténtico encontronazo. Festival goleador que entretuvo a todos los presentes en el terreno de juego. La igualdad a tres goles (3-3) otorgaría un punto para cada institución.

Ingeniería gana ante un complicado SAG

Facultad de Ingeniería por un tanto logró vencer a un Deportivo SAG siempre muy bien armado, el 2-1 final le dio el triunfo a los rojiblancos.

Lobos de Santa Bárbara rescata el empate ante Fuerza Ebria

Lobos de Santa Bárbara logró empatar el encuentro en la recta final del partido poniendo el marcador 3 por 3 en Centenario. Lobos no dejo de intentar para finalmente encontrar el gol que les daría al menos un punto en la clasificación general.

OTROS RESULTADOS

Galaxy LM 5-2 Compadres FC; Halcones 4-1 Real Madrid; Juventus 2-0 Peluxhones FC; Manslub 4-2 La Fiera; Real Caguemos 4-3 Empleados; Tacos Don Miguelón 2-1 Real Choriqueso; Toros Neza 3-4 Real Cerrito Colorado; TTRM 1-3 Pura Querétaro y Zorros ITQ 2-0 Contabilidad.