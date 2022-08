Participación positiva en arranque de vacunación a menores

Por Josefina Herrera

Con una importante participación de padres de familia que acudieron con su hijos al Centro Expositor de San Juan del Río, arrancó la jornada de vacunación contra COVID-19 para niños de 5 a 11 años de edad.

Desde el exterior de este recinto se dejaron ver largas filas desde muy temprano con la finalidad de que pudiera inmunizarse a este sector que faltaba aún por recibir su vacuna y estar reforzado frente al virus.

Ángel Gil Zapata, coordinador de jornada de vacunación en San Juan del Río, señaló que llegó más gente de la esperada, y por eso es que se notó una gran afluencia, sin embargo cuentan con las suficientes dosis para aplicar.

“Pues mira ha sido una respuesta muy favorable, la verdad esperábamos menos gente pero estamos atendiendo yo creo, a esta hora alrededor de dos mil, dos mil 500 personas, entonces es una jornada bastante amplia, pero los vamos a atender a todos, traemos disponibilidad para seis mil vacunas, entonces no hay ningún problema, se van a atender a todos, en otros municipios ha pasado que en los primeros días hay una gran afluencia y los demás no, aquí en San siempre se ha nivelado, siempre ha habido una respuesta de la sociedad sanjuanense y creo que ésta es una buena respuesta porque preferimos que haya gente queriéndose vacunar a que haya gente que no le guste”.

Respecto a las reacciones por la vacuna en este primer día de inmunización, el funcionario mencionó que únicamente se registró el de un menor con mareo, pero afortunadamente éste pudo ser controlado, además de que cuentan con una ambulancia por si se llegara a requerir.

“Ninguna, gracias a Dios no hemos tenido ninguna reacción, tenemos una ambulancia de Cruz Roja, solamente atendieron a un menor pero pues un mareo muy leve, no hemos tenido ningún tipo de incidente mayor, ningún desmayo, nada, solamente como lo mencionó un menor que por ahí tuvo un mareo, probablemente pues no desayunó bien, o los nervios que siempre han ocurrido desde que iniciamos esta vacunación”.

Gil Zapata recordó que este sector es un poco más complicado porque les gana el temor por la vacuna, y para ello es que han tratado de amenizar la jornada con la finalidad de quitarles el nerviosismo y estén tranquilos al momento de recibir su biológico.

Asimismo, dijo que afortunadamente cuentan con un equipo de profesionales de la salud que ya tienen experiencia con todos los sectores, y que gracias a ello han podido contener a los menores en el momento de que llega la vacuna.

Finalmente, indicó que la meta es llegar a 36 mil dosis en este municipio, durante los días 2, 3, 4, 5, 8 y 9 de agosto y una vez concluyendo esta jornada se seguirán con refuerzos para menores de 15 a 17 años.