Persiste robo de cable

Valle de Oro, la zona en la que más se presente este delito

Por Josefina Herrera

Noticias

Ricardo Olvera, secretario general del Sindicato de Telefonistas de República Mexicana, sección 52, mencionó que en el municipio de San Juan del Río continúan registrando un alto índice de robo de cable, ello a pesar de que la compañía de teléfonos emigró con un 80 por ciento del servicio a la fibra óptica.

Al respecto señaló que pudiera tratarse de una competencia desleal, pues incluso han optado por acudir a lugares en donde no se ha realizado aún el cambio, y lo peor es que esta situación termina afectando a los usuarios, además de que no cuentan con el personal suficiente para atender a toda la demanda de las fallas.

“Desafortunadamente por las mismas regulaciones que nos ha hecho el gobierno de una regulación asimétrica en la que Telmex tiene que prestar la infraestructura a competidores hacen que haya competencia, pero esa competencia no tiene su propia red, no hay inversión, y nosotros estamos siendo víctimas de vandalismo, ya lo habían reportado en su momento ustedes, esos vandalismos parecen ser dirigidos porque nada más le pegan a Telmex, y ahorita pues está muy dado el robo de cobre, nosotros ya estamos migrando todo a fibra óptica para ofrecer mejor servicio, pero como les comento todo viene a lo mismo, ya no tenemos el personal suficiente para atender esa demanda”.

Debido a estos robos que ya llevan registrándose por varios meses, refirió que tuvieron que acudir a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes realizaron distintos operativos en chatarreras, pero el delito persiste, pues incluso se han desplegado a otros municipios en los que no era recurrente este robo.

“Al inicio cuando hicimos la petición, Presidencia Municipal hizo varios operativos en chatarreras, que era lo que les comentábamos, que el cable lo iban a vender a esas chatarreras, y son el principal foco al haber una demanda pues van y roban el cobre, y se puede decir que se mantiene igual ya que las zonas donde nosotros retiramos cobre para sustituirlo por fibra, ya no se pueden robar el cobre, pero hay otras zonas, incluso el problema ha escalado a otras comunidades, en el caso de Tequisquiapan, bueno no teníamos nosotros robo, ahora es Tequisquiapan, Ezequiel Montes, Pedro Escobedo los vándalos donde ven el cobre pues es donde se lo están robando, entonces si ya no encuentren en un lado se van a un lugar donde se pueden cometer el delito”.

Respecto a las zonas de mayor reincidencia en San Juan del Río, señaló que principalmente es en Valle de Oro, y es ahí donde hay frecuentes fallas en el servicio derivado de este conflicto, ya que al tener un anillo de comunicación se ven afectados todos.