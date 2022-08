San Juan es un municipio que crece en la formalidad Roberto Cabrera

Por Josefina Herrera

El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, indicó que este municipio es uno de los que registra crecimiento en la formalidad a nivel país, pues además presenta cifras altas en cuanto a la estabilidad laboral, siendo algo que debe de reconocerse.

En este sentido agregó que es por ello que resulta atractivo para la llegada de nuevas empresas importantes que son generadoras de empleo, algo que es fundamental para quienes viven en esta localidad.

El edil sanjuanense dio a conocer estos datos tras solicitar el gobernador del estado Mauricio Kuri a capacitar a quienes se encuentran en la informalidad, ya que las empresas que vienen requerirán de mano de obra calificada.

“De hecho es una constante de San Juan del Río, quiero decirles que hace poco estuvimos en un ejercicio de capacitación, en un ejercicio con el secretario de planeación y participación ciudadana, Toño Rangel, estuvimos por aquí trabajando y vino Eduardo Sojo, y un dato que me pareció muy interesante que dio Eduardo Sojo que fue ex secretario de economía, si no me equivoco a nivel de la Federación con Felipe Calderón, y después presidente del INEGI, nos dio datos bien interesantes, bien relevantes, que San Juan del Río es uno de los municipios del estado y del país que crecen en la formalidad, y les llama poderosamente la atención, y eso es porque llegan empresas importantes que generan estabilidad laboral y formalidad de los empleos, entonces creo que es parte de lo que habla nuestro gobernador, y es parte de lo que estamos haciendo nosotros con nuestras distintas áreas de gobierno, muy de la mano vamos gobierno del estado y gobierno municipal y estamos generando una sinergia con los sectores productivos, por supuesto con la ciudadanía”.

Asimismo, recordó que para esta localidad estarán llegando dos nuevas empresas y cinco ampliaciones, así como algunas otras que se encuentran en trámite, lo cual sin duda son buenas noticias para el municipio, pues habrá alrededor de dos mil nuevos empleos, tanto directos como indirectos.

Destacó la gran labor que ha hecho Mauricio Kuri en estos pocos meses de administración, y que debe de aplaudirse, ya que San Juan del Río se ha visto beneficiado con obras muy importantes, y aunado a ello durante sus giras también ha logrado atraer inversión para este municipio.

“Sí tenemos ampliaciones de empresas ya de mayor inversión y algunas empresas que están haciendo trámites o acercándose porque quieren llegar a San Juan del Río, desde que el Gobernador estuvo aquí precisamente anunciando esa obra histórica del Tecnológico, en el puente del Tecnológico y ampliación del ferrocarril, con la vialidad, y desde que salió Alemania, que promovió todo el estado, y ahí no los dejo también claro que siempre está buscando poner en el mapa a San Juan del Río, y además que es uno de nuestros municipios fuertes industrialmente hablando”.