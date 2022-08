Britney Spears se pronuncia contra la Iglesia católica

Britney Spears externó su descontento contra la Iglesia católica por no permitirle casarse con Sam Asghari en una catedral, argumentando que la cantante no es practicante.

La intérprete confesó que deseaba celebrar su boda por la iglesia con Asghari, pero le fue negada esta posibilidad debido a que no es miembro de la religión.

“¡Aquí es donde originalmente quería casarme durante el Covid!”, dijo Spears junto a la imagen de la iglesia católica de St. Monica, ubicada en California.

“Yo quería ir todos los domingos, es hermosa. Pero me dijeron que estaba cerrada temporalmente por COVID. Luego, dos años después cuando me quería casar ahí me dijeron que tenía que ser católica pero que tenía que pasar una prueba. ¿No se supone que la iglesia está abierta para todos?”, añadió.

En cuestiones de creencias, Britney fue criada en una casa protestante, aunque también ha asegurado haber estudiado el Kabbalah.

Con respecto a su vida amorosa, Spears y Asghari decidieron contraer nupcias en el patio trasero de su mansión en Thousand Oaks, California, en junio de este año.

Entre los invitados se pueden mencionar artistas de la talla como Madonna, Paris Hilton, Drew Barrymore, Selena Gomez y Donatella Versace, quien diseñó el vestido de la intérprete de “Toxic”.

Britney y Sam se conocieron en octubre de 2016 e hicieron público su amor en enero del año siguiente. Se comprometieron en septiembre de 2021, luego de casi cinco años de noviazgo. En mayo de este 2022 la estadounidense anunció que había perdido a su bebé tras sufrir un aborto espontáneo.