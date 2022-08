Captan a Luis Miguel y Paloma Cuevas en plena cita romántica

El cantante Luis Miguel ha sido relacionado sentimentalmente con diversas mujeres a lo largo de su vida, y a pesar de que en muchas ocasiones no existen pruebas para comprobar dichas especulaciones, en esta ocasión el programa Chisme No Like logró captar el momento en que el intérprete y la empresaria Paloma Cuevas estaban comiendo juntos en España.

“Estamos aquí, mostrando con pruebas, hechos, imágenes, que Luis Miguel está en romance con Paloma Cuevas”, dijo Javier Ceriani, conductor de la emisión antes de mostrar las evidencias que avalarían la información que el mismo programa de espectáculos dio a conocer días atrás.

“Los agarramos en una barra de vinos y tapas que hay en el exclusivo El Corte Inglés, una de las tiendas más glamurosas […] ahí hay unas barras donde se sirven vinos de primera, whiskys de primera y unas tapitas, degustación de tapas españolas”, añadió el titular de Chisme No Like.

Acto seguido, Ceriani reveló más detalles del lugar en España en que fue captada la pareja. “En la calle Serrano, hay uno de los glamurosos El Corte Inglés. Ahí, Luis Miguel y Paloma Cuevas, tuvieron una tomada de vinos romántica”.

En las fotografías publicadas por Chisme No Like, Luis Miguel aparece con un sombrero blanco, camisa azul clara y pantalones blancos. Por su parte, Paloma porta un sobrio y sencillo vestido negro sosteniendo una copa de vino.

Cabe señalar que Luis Miguel aparece feliz y disfrutando de la compañía de Paloma, hecho que hace mucho no se veía en el ‘Sol de México’.

Paloma Cuevas se divorció de su esposo, el torero Enrique Ponce, quien le fue infiel con una joven de 24 años, Ana Soria. Sin embargo, el nuevo noviazgo del cantante ha provocado sorpresa debido a que el español y la empresaria son padrinos de Miguel Gallego, hijo que LuisMi procreó con Aracely Arámbula.