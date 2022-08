Diego Boneta niega problemas de alcoholismo

Hace unos días Diego Boneta fue captado cantando canciones de Frank Sinatra y Luis Miguel pasado de copas tras viralizarse dichos videos el actor rompió el silencio y explicó las razones de su actuar.

El cantante fue abordado en el aeropuerto de la Ciudad de México por varios medios de comunicación en donde negó tener problemas con el alcohol.

“No, para nada. Cero problemas de alcohol, nada más fue una noche donde estaba con mis amigos en un cantabar, yo veo micrófono y me subo a cantar, no hay quien pare”, mencionó.

Agregó: “Qué te digo, que me traicionaron los tequilas para esa canción, pero otras sí me salieron bien y esas no las subieron, y eso dije ‘¿Por qué no suben las otras también?’ No estaba trabajando, no era un concierto. Yo estaba con mis amigos pasándola bien, también es importante relajarse, pasarla bien”.

Por otra parte, el famoso reveló que se sintió la oveja negra de su familia debido a que no siguió los pasos de sus padres.

“Era la oveja negra, mis papás son ingenieros los dos… mi hermana también financiera y ahora está conmigo, entonces sí no vengo la artisteada para nada. Primero mi papá no lo podía creer quería que yo fuera doctor, abogado, después de que se dieron cuenta que es mi vocación… Es las grandes bendiciones que me ha dado la vida saber que a los 11 años a lo que me quería dedicar”, dijo.

Finalmente, Boneta comentó que en esta ocasión viajó en compañía de su madre, Astrid Boneta y su perrita, quien sirve también como apoyo emocional: “Apoyo emocional, ella está súper entrenada. Justo para eso, es algo personal”, concluyó.