Es oficial, el canal de Werevertumorro ya no existe

Luego de que Gabriel Montiel, mejor conocido como ‘Werevertumorro’, anunciara que su canal oficial de YouTube había sido hackeada, el influencer de 32 años dio a conocer que no pudo recuperarlo, lo que significa que ya no existe.

A través de su cuenta de Twitter, Montiel reveló que ‘Werevertumorro’, su cuenta principal en YouTube, asì como sus otros dos canales, ‘A tu lado es mejor’ y ‘Gaborever’, no pudieron rescatarse, por lo que ya están eliminados de internet.

No obstante, lejos de entristecerse, el creador de contenido se mostró “aliviado”, pues confesó que subir contenido a sus canales era algo extenuante para él, por lo que la eliminación de sus plataformas le retiró un “peso de encima”.

“Actualización: ya no existe el canal de Werevertumorro, ni el de Gaborever, ni el de Atuladoesmejor. @YouTubeMexico la verdad eso de subir video era bien pesado y ya me quitó un peso de encima”, así dio a conocer la noticia Gabriel.

En tanto, la reacción de sus fanáticos no se hizo esperar y expresaron su tristeza ante el hecho: “ Son unos ineptos los de YouTube”, “Una lástima”, “Vendrán cosas mejores”, “Hoy perdió el internet”, son algunos comentarios que se podían leer.

Recordemos que, el pasado 25 de julio, Gabriel Montiel dio a conocer que sus canales habían sido hackeados, por lo que sus fanáticos solicitaron la ayuda de YouTube Latinoamérica para que lo ayudaran a recuperarlo, sin éxito.Posteriormente, el 31 de julio, comunicó que los hackeadores cambiaron el nombre de su canal principal por “BrandAccount”.

No obstante, tal parece que el influencer confiaba que la plataforma, eventualmente, sí respondería a su problemática, pues, en esos días, expresó: “Qué rico no tener que subir vídeo. Ventajas de no tener dónde subir vídeo”.

Hasta el momento, no se sabe si Montiel volverá a abrir otro canal o simplemente se dedicará a otra cosa, pues la celebridad de internet ya no ha comentado más al respecto del tema.