Shakira reaparece junto con sus hijos en Los Ángeles

A casi dos meses de que Shakira y Gerard Piqué confirmaron su separación sentimental, la intérprete colombiana ha buscado que sus hijos, Milan y Sasha pasen el verano como cualquier niño de su edad.

Pese a encontrarse en el ojo del huracán por afrontar un complicado divorcio con el futbolista donde está en juego la custodia de los menores, y enfrentarse a un duro juicio por supuesta evasión fiscal, donde la fiscalía ha pedido que Shak cumpla ocho años de prisión por presuntamente defraudar a la Hacienda española por 14,5 millones de euros, la artista reapareció en Estados Unidos.

Luego de vacacionar en las playas de Los Cabos, en Baja California Sur, México, donde la artista de 45 años y sus hijos disfrutaron del sol, arena, mar y de ricos tacos de arrachera, Shakira compartió en redes sociales la visita que realizaron al equipo de béisbol de los Dodgers de Los Ángeles.

“Gracias a los Dodgers por hacer que mis niños se sintieran en casa”, expresó Shakira al lado de la foto que publicó en Instagram donde aparece acompañada por tres beisbolistas en el campo junto a sus hijos, quienes portan jerseys del equipo angelino.

Aunque el fútbol es el deporte con el que se gana la vida el padre de Milan, para nadie es un secreto que el primogénito de Shakira practica el béisbol, inclusive la cantante y Piqué viajaron a Praga, cada uno por su lado, para estar presentes en el juego donde el pequeño de nueve años participó con su equipo en la capital checa.

No obstante, la publicación de la intérprete de “Te felicito” resalta en Instagram, ya que últimamente lo ha dedicado para compartir imágenes relacionadas con su trabajo, como su participación en el programa de televisión Dancing with myself, en el que también está Nick Jonas, así como el sencillo antes mencionado que canta junto al puertorriqueño Rauw Alejandro.

Cabe destacar que otras de las pocas fotografías que muestran momentos de su vida personal son imágenes donde presume los avances en la rehabilitación que ha tenido su padre, William Mebarak, luego de sufrir una caída y ser hospitalizado.