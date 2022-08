“Bombardean” nubes para disipar la lluvia: ambientalista

“Gigantes Verdes” asegura que la medida busca proteger campos fotovoltaicos en San Juan del Río y Santa Rosa Jaúregui

Por Sergio Hernández

Avionetas que despegan de pistas clandestinas “bombardean” las nubes de los municipios de San Juan del Río, Tequisquiapan, Amelco y Pedro Escobedo. Diputados, secretarios de Desarrollo Agropecuario y productores indican que esto se podría estar originando por los campos fotovoltaicos, pero llaman a una investigación.

Reunidos en la sede legislativa, diputados y funcionarios encabezados por el diputado Juan Guevara y Graciela Juárez escucharon algo poco real: se puede hacer no llover.

Ahí el ambientalista Marco Antonio Castañeda de la asociación Gigantes Verdes ubicado en San Juan del Río dio este testimonio: “Están asperjando la parte de las nubes y ya no llueve en San Juan del Río, es preocupante pues tenemos una sequía impresionante a nivel estado, y tambien a nivel nacional”.

“Las avionetas despegan de pistas clandestinas y agregan un químico, se está viendo qué químico, mucho dicen que yoduro de plata, pero no sabemos, porque anteriormente el yoduro de plata se utilizaba para que se cayera la parte de la nube, se rompía la molécula para poder llover; entonces, se habla de ese yoduro, pero se está investigando con algunas otras asociaciones y es que esto esta afectado a otros estados vecinos como Hidalgo, Estado de México, Michocán y Guanajuato”.

Se cree que es de la parte de los que tienen paneles solares. Para evitar que se ponga nublado, porque ya nublado no trabaja igual el panel solar, por ello, en una posterior reumión con diputados se va a invitar a más asociaciones, el chiste es darle una solución a esta situación, directamente ahorita señalar a alguien no podemos. Pero sí hay que sentarnos a platicar y más con la gente que ya tiene el tema mas encaminado, porque no es de ahorita, ya es de varios años esta situación que se ha estado dando.

–¿Los parques fotovoltaicos donde están ubicados?

-Está en Santa Rosa Jáuregui y en otro en Nopala pegados en San Juan del Río.

“Se ha visto, por ejemplo, ayer en San Juan del Río estaba negro, dije: “va a caer un tormentón”, pero empezó a volar una avionetita, luego ni se alcanza a ver por lo mismo que está todo cerrado y de repente se retiraron las nubes. Es increíble la verdad. Esto ya es algo que tenemos que voltear a ver todos, toda la sociedad porque a todos nos va a perjudicar esta situación, entonces, sí, ambientalistas, funcionarios públicos…. Lo que hizo el secretario de Desarrollo Agropecuario en San Juan del Río, reunirnos y toda esta parte esta excelente y vamos a ver qué podemos hacer y que podemos sumar”.