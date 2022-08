Elección de consejeros fue “en santa paz”: diputados de Morena

No fue acarreo; la gente se organizó para ir a votar, aseguran los legisladores morenistas

Por Sergio Hernández

Ni compra de votos, ni acarreo, así vieron la elección de consejeros de Morena sus diputados Cristian Orihuela y Armando Sinecio, incluso utilizaron los adjetivos: “fue en santa paz”.

Por separado Orihuela dijo: “No hubo un cochinero, fue un proceso democrático. Como en todas las elecciones hay inconvenientes, pero ya a nivel nacional creo que se van a anular 5 distritos federales, que es menos del 1%, que es un porcentaje totalmente mínimo, muchas personas creen en este proyecto, muchísima participación”.

-¿Vio acarreados?

-Yo no vi acarreados. sí vi personas que entre ellos se pusieron de acuerdo y fueron a votar.

-¿Vio compra de votos?

-Yo no vi compra de votos, hasta el día de hoy, no hay un video donde se ve que algunas personas esta pagando algún voto.

-¿Vio irregularidades?

-No, no vi irregularidades

-¿Todo fue perfecto…?

-No perfecto. Claro que hay sus inconvenientes, hubo un lugar donde competían 2 personas y se agarraron a golpes, que estoy totalmente en contra de eso, pero no algo transcendente no lo vi en esta jornada electoral.

En su momento el coordinador de los diputados de ese partido Sinecio Leyva dijo: “las elecciones se celebraron armonía, en paz, no hubo probelmas mayores”.

-¿Usted vio compra de votos?

-Bueno, yo no ví . El acarreo es muy subjetivo, porque el hecho de que lleguen en autobús, pues no sabe uno el origen, si cooperaron entre todos o alguien les proporciono el apoyo. Si llegaron vehículos con gente que va en el transporte, pero necesitaría…

-¿Vio usted a los operadores de bienestar?

-Pues, yo no sé quiénes son los que trabajan en bienestar, no los distingo.

-¿La elección fue excelente?

-Mira, yo creo que fue en santa paz, fue en armonía, no hubo ningún aspaviento de algún conato de pleito, no vi absolutamente nada; yo vi eso, me preguntaron ahorita que si es justo que ni siquiera pertenecían a Morena, pues yo creo que el movimiento de regeneración nacional precisamente ese es su fundamento, que las gentes de buena voluntad participen, y puede haber gentes que tengan estos ideales y que por alguna razón no se habían ni siquiera afiliado y pueden coincidir con los postulados de la 4ta transformación.

-¿Usted no vio nada?

-En mi distrito no vi, y menos que me pudiera constar, porque no quisiera yo utilizar el término común que hacen algunos que tiran la piedra y esconden la mano de decir “no me consta, pero dicen esto”.